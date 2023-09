Tak Suski ozdobi swoją celę. "Będę malował freski"

Lewica zapowiada powołanie specjalnej komisji, która będzie rozliczała rządy PiS. Platforma też planuje pociągać do odpowiedzialności ekipę Jarosława Kaczyńskiego (74 l.). Donald Tusk uważa nawet, że dla niektórych zakończy się to pobytem w więziennej celi- Pójdą siedzieć, za to, że zorganizowali system zorganizowanej kradzieży pieniędzy, polityki łamania konstytucji, łamania praworządności- grzmiał lider Platformy. Zapytaliśmy Marka Suskiego z PiS, czy obawia się takiego scenariusza. - Ja już nawet zaplanowałem sobie jakie freski będę malował w celi, bo lubię malować. Jeżeli oczywiście będzie można tam zająć się malowaniem, to na ścianach pojawią się piękne widoki – kpi doświadczony parlamentarzysta. Suski dodaje też, że nie wierzy w przeprowadzenie jakichkolwiek rozliczeń. - . Jesteście takimi nieudacznikami, że nawet to wam się nie uda. - mówi polityk PiS do liderów opozycji.

Zobacz GAELRIĘ zdjęć z obrazami Marka Suskiego!

