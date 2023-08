Tak sprawdzisz wydatki swojej spółdzielni

Kiedy Polacy pójdą do urn?

Spółdzielnia podwyższa czynsze bez uzasadnienia albo uzasadnia podwyżki drogimi remontami? Warto sprawdzić, czy tych podwyżek można było uniknąć. Problem w tym, że wiele spółdzielni nie chce pokazać swoim członkom potrzebnych dokumentów, np. z wyboru ofert wykonawców. Zgodnie z art 8 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członek spółdzielni ma prawo otrzymania m.in. odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni oraz faktur i zawieranych umów.

Senator Staroń zapowiada: koniec samowoli prezesów spółdzielni!- Przejrzystość i transparentność w działalności spółdzielni to podstawa. Zwłaszcza, jeśli chodzi o finanse. Dlatego nie bój się pytać, w jaki sposób spółdzielnia wydaje Twoje pieniądze. Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych masz wgląd do faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Możesz dowiedzieć się, ile kosztowało docieplenie i sprawdzić, czy jest to cena rynkowa a nie np. 2 razy wyższa niż w sąsiednim budynku wspólnoty. Masz prawo wiedzieć, za ile została sprzedana atrakcyjna nieruchomość spółdzielni bądź ile kosztował samochód prezesa – mówi senator Lidia Staroń.

O wykroczeniu można zawiadomić policję

Jeśli dostajesz odmowę lub w ogóle nie otrzymujesz odpowiedzi na złożony wniosek, możesz zawiadomić policję lub prokuraturę o wykroczeniu, powołując się na art. 273 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych: „kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem, albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie udostępnia członkowi spółdzielni mieszkaniowej odpisów oraz kopii dokumentów, o których mowa w art. 81, podlega karze grzywny”.

Senator Staroń informuje, że spółdzielnia nie może od Ciebie żądać innych opłat niż te niezbędne na pokrycie kosztów papieru i druku. Opłata za jedną stronę dokumentu nie powinna więc przekraczać kilkudziesięciu groszy (art. 81 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych).