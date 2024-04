Tak Polacy ocenili Andrzeja Dudę w USA! Wiemy, co sądzą o spotkaniu z Trumpem

Porażające! Lech Wałęsa nie wytrzymał i zrobił to w środku nocy! Na kolanach prosi wszystkich o jedno

– To było bardzo dobre spotkanie. A spotkaliśmy się akurat teraz ponieważ obaj byliśmy w tym samym czasie w Nowym Jorku. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, bo mamy przyjacielskie relacje – mówił „Super Expressowi” prezydent Andrzej Duda po rozmowie z Donaldem Trumpem. Mimo, że spotkanie miało charakter nieoficjalny, wzbudziło ogromne zainteresowanie opinii publicznej. Wielu zastanawiało się, czy to był dobry krok ze strony prezydenta Dudy. Słowa krytyki z tego powodu posypały się z ust polityków rządu Donalda Tuska. A co na ten temat sądzą Polacy?

48,2 proc. ankietowanych twierdzi, że rozmowa z kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych pomoże stosunkom między Polską a USA - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Andrzej Duda w USA zapowiada spotkanie z Donaldem Trumpem. "Zaprosił mnie do domu"

Krytycznie w tej kwestii wypowiedziało się 22,2 proc. respondentów, którzy są zdania, że spotkanie "zdecydowanie zaszkodzi" polsko-amerykańskim stosunkom. 29,6 proc. uczestników badania nie potrafiło jednoznacznie ocenić tej sprawy. Wyniki oceniono też pod kątem preferencji politycznych. Spotkanie Dudy z Trumpem pozytywnie oceniło 79 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. 47 proc. sympatyków koalicji rządzącej wierzy natomiast, że spotkanie było błędem i może zaszkodzić naszym relacjom z Stanami Zjednoczonymi.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono metodą CATI/CAWI w dniach 19-21 kwietnia 2024 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych osób.