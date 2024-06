Tak obchodzili miesięcznicę smoleńską! Morawiecki przybył z ochroną SOP!

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kto pojedzie do Brukseli? Oficjalne wyniki PKW [ZAPIS RELACJI NA ŻYWO]

Na Krakowskim przedmieściu politycy PiS-u po raz kolejny obchodzili rocznicę tragedii pod Smoleńskiem. Wokół Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej na placu marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się czołowi politycy PiS m. in. prezes Jarosław Kaczyński, Mariusz Błaszczak, Antonii Macierewicz, Karol Karski, Jadwiga Wiśniewska, Jacek Sasin, Ryszard Terlecki, Marek Suski i były premier Mateusz Morawiecki. Składali kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym Śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a także zapalili znicze na grobach Ofiar na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Morawiecki z ochroną SOP?

Po tym jak premier Słowacji Robert Fico został znienacka postrzelony przez nieznanego napastnika, powróciła na wokandę kwestia bezpieczeństwa polskich polityków, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Polityk po zakończeniu sprawowania naczelnej funkcji w rządzie, utracił możliwość objęcia go państwową ochroną, ponieważ ochrona SOP-u ustawowo przysługuje najważniejszym osobom w państwie: prezydentowi, premierowi, ministrowi spraw zagranicznych, ministrowi spraw wewnętrznych czy marszałkowi Sejmu, a także byłym prezydentom.

M. DWORCZYK: MORAWIECKI MÓGŁBY WALCZYĆ O PREZYDENTURĘ

– My mamy świadomość tego, że jest drugi stopień zagrożenia terrorystycznego w Polsce. Sytuacja na Słowacji to jest element ciągłej analizy tego stanu zagrożenia i jeżeli na podstawie tych informacji byłaby przesłanka do przyznania ochrony komukolwiek, to będziemy takie działania podejmować. W takim przypadku natychmiast podejmiemy taką decyzję – mówił nam Czesław Mroczek w sprawie ponownego przyznania ochrony SOP Mateuszowi Morawieckiemu. Jak się okazuje, mógł on teraz bez obaw uczestniczyć w wydarzeniach na Krakowskim Przedmieściu. Rząd podjął decyzję o powtórnym przyznaniu mu państwowej ochrony, dlatego byłego premiera nie odstępowali teraz funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.