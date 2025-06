Tak ludzie głosowali za granicą. Wynik zupełnie inny od tego w Polsce. Prezydenckie zaskoczenie

Co jest zakazane w czasie ciszy wyborczej i co grozi za jej złamanie?

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, według danych PKW wśród Polaków głosujących w drugiej turze wyborów prezydenckich za granicą zwyciężył Rafał Trzaskowski z wynikiem 63,49 proc. Głos oddało na niego 383 722 osób. Karola Nawrockiego poparło 220 637 wyborców, co stanowi 36,51 proc. głosujących. To wynik zgoła odmienny od tego w Polsce, gdzie różnica między zwycięzcą a przegranym była niewielka. Ostatecznie to kandydat popierany przez PiS wygrał. Frekwencja w drugiej turze wyborów wśród głosujących za granicą wyniosła 84,26 proc.

Jak wyglądają szczegóły? Na Rafała Trzaskowskiego zagłosowało 60,72 proc. biorących udział w głosowaniu w Wielkiej Brytanii - zdobył poparcie 92 477 osób. Na Karola Nawrockiego oddano tam 39,28 proc. głosów (59 812). Frekwencja wyniosła 83,99 proc. We Francji kandydata KO poparło 66,34 proc. głosujących (14 283 osób), a Nawrockiego - 33,66 proc. (7 247 głosów). Frekwencja osiągnęła 85,18 proc. W Niemczech na Trzaskowskiego zagłosowało 65,34 proc. wyborców (64 629 osób), a na Nawrockiego 34,66 proc. (34 285 osób). Frekwencja wyniosła 83,64 proc. Kandydat KO wygrał również w Hiszpanii. Głos na niego oddało 82,39 proc. (21 065 osób). Na Karola Nawrockiego 17,61 proc. (4 502 osoby). Frekwencja wyniosła 88,36 proc. We Włoszech na Trzaskowskiego zagłosowało 74,28 proc. (15 743 osób), a na Nawrockiego - 25,72 proc. (5 452 głosujących). Frekwencja wyniosła 87,53 proc.

W Chinach, gdzie głosowało 1000 polskich obywateli, Rafała Trzaskowskiego poparło 80,90 proc. z nich (809 osób), a Karola Nawrockiego 19,10 proc. (191 osób). Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrał też m.in. Wietnamie, gdzie zagłosowało na niego 91 proc. głosujących (273 osoby), w Tajlandii - 80,45 proc. (354 osoby). W Australii, gdzie głosowało 4117 osób, Rafał Trzaskowski wygrał stosunkiem głosów 68,18 proc. do 31,82 proc. Trzaskowski zdecydowanie wygrał też we wszystkich państwach Ameryki Łacińskiej, choć tam głosujących było znacznie mniej: w Meksyku, gdzie głosów oddano najwięcej, Trzaskowski zdobył poparcie 299 z 358 wyborców.

Wyniki wyborów prezydenckich w Polsce - głosowanie za granicą. USA, Kanada, Kosów oraz Bośni i Hercegowina wśród wyjątków

Co ciekawe, Karol Nawrocki pozostał zwycięzcą głosowania w USA. Otrzymał tam 56,6 proc. głosów Polaków. Rafał Trzaskowski 43,35 proc. Frekwencja wyniosła 86,38 proc. Jak podano na stronach PKW, Nawrocki otrzymał 28 070 głosów, podczas gdy Trzaskowski - 21 479. Ważne głosy oddało łącznie 49 865 osób, co pobiło rekord z wyborów 2023 r., gdy głosowało 43,6 tys.

Kandydat prawicy zdecydowanie wygrał też wśród Polaków mieszkających w Kanadzie, stosunkiem 62 do 38 proc. Głosowało tam 13,5 tys. wyborców, frekwencja wyniosła 86,77 proc. Nawrocki wygrał również w Bośni i Hercegowinie, zdobywając 53,78 proc. spośród 370 głosujących. W Kosowie poparło go 74,41 proc. z 297 osób biorących udział w wyborach. To jedyne wyjątki spośród zagranicznych głosowań, w których nie wygrał Rafał Trzaskowski.

Polska Agencja Prasowa przypomina, że w 2020 r. drugą turę wyborów prezydenckich za granicą również wygrał Rafał Trzaskowski z wynikiem 74,12 proc. Andrzeja Dudę poparło wówczas 25,88 proc. proc. Frekwencja wyniosła wtedy 79,55 proc. Mimo tego, ostatecznie wybory wygrał kandydat prawicy. Tak też stało się w tym roku.

