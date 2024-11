Tak głosują Polacy z USA. "W tej chwili to jest Muppet Show"

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych będą miały wpływ nie tylko na sytuację polityczną i społeczną w samej Ameryce, ale też w Europie i na całym świecie. Od tego, kto wygra to starcie, zależą też przyszłe losy relacji polsko-amerykańskich. Nic dziwnego, że oczy wielki Polaków są zwrócone na USA. Korespondent Super Expressu i radia Eska Sergiusz Zgrzebski rozmawiała z osobami pochodzącymi z Polski, o polskich korzeniach, w USA i sprawdził, kogo popierają: Kamalę Harris czy Donalda Trumpa. Jeden z rozmówców przyznał wprost:

Ani jeden, ani drugi nie jest autorytetem dla mnie. W tej chwili to jest Muppet Show. To niepoważne rzeczy. Jak słyszę, że ktoś mówi, iż wszystko będzie produkował w USA, to jak się pytam: kto ci to kupi, gdzie to sprzedasz? W tym kraju za 20 dolarów na godzinę?! Kto to kupi? A kto to kupi na zewnętrzy, jak tam produkuje się za dolara? W tym kraju trzeba zmienić bardzo dużo, nie wiem czy jeden prezydent jest w stanie to zmienić. To są zmiany, które muszą być prowadzone w walnym tempie przez kilkadziesiąt lat, inaczej dojdzie do rewolucji i wojny domowej, a tego bym nie chciał.