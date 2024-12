Tajna wizyta Donalda Tuska w Ukrainie. Spotkał się z Zełenskim

O spotkaniu jako pierwszy poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

- Odbyłem już rozmowy z kanclerzem Niemiec, z kanclerzem Austrii, dziś spotkam się tu we Lwowie z premierem Polski Donaldem Tuskiem w sprawie pracy nowego ministerstwa (Ministerstwa Jedności Narodowej) i wsparcia dla Ukraińców za granicą - przekazał Zełenski na Ogólnoukraińskim Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych, organizowanym we Lwowie.

Później wpis dotyczący spotkania umieściła na platformie X kancelaria premiera.

- Premier Donald Tusk udał się do Lwowa, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim - podała KPRM.

Na swoim profilu w mediach społecznościowych Tusk opublikował filmik, z którego wynika, że odwiedził kamienicę zniszczoną wskutek ataku rakietowego. Z kolei KPRM doprecyzowała, że premier odwiedził historyczną ulicę Melnyka we Lwowie, która jest w trakcie odbudowy po zniszczeniach spowodowanych rosyjskim atakiem.

- Czeka nas wielka gra o przyszłość Ukrainy, Polski i Europy - zauważył Donald Tusk. Podkreślił, że chce zaapelować "od serca" do wszystkich przywódców świata zachodniego.

- Musimy wszyscy, bez wyjątku, wesprzeć Ukrainę w tej chwili bardziej niż kiedykolwiek wcześniej po to, aby pokój, na który wszyscy czekamy - nikt bardziej nie pragnie pokoju niż Ukraina, my to wiemy; a w UE nikt bardziej nie pragnie pokoju niż Polska, z podobnych względów - oświadczył. - Dziś Polskę i Ukrainę łączy wspólny interes geopolityczny, ale też takie głębokie poczucie sprawiedliwości - powiedział we wtorek we Lwowie premier Donald Tusk. Polska rozumie jak bardzo niesprawiedliwa jest napaść Rosji i jak bardzo sprawiedliwa jest wojna jaką toczą Ukraińcy w obronie swojej ojczyzny - mówił.

O zbliżającej się wizycie w Ukrainie Tusk informował w zeszłym tygodniu. Przekazał również wówczas, że Zełenski przybędzie do Polski z rewizytą "w tym ważnym momencie, jakim będzie przejmowanie prezydencji w Unii Europejskiej przez Polskę". Nasz kraj przejmuje prezydencję w Radzie UE od 1 stycznia 2025 r.

Ostatnie rozmowy Tuska z Zełenskim w Ukrainie odbyły się 22 stycznia br. w Kijowie. Tematem były m.in. wspólne zakupy sprzętu dla ukraińskiego wojska i gwarancje bezpieczeństwa.

W tym tygodniu prezydent Ukrainy ma udać się do Brukseli, by wziąć udział w organizowanych przez szefa NATO Marka Ruttego rozmowach dotyczących m.in. przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla jego kraju.

