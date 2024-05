Tajemnicza partnerka Tomasza Szmydta. Bizneswomen zniknęła i "zaciera ślady za sobą"!

Co ze Zbigniewem Ziobrą?! Koleżanka ujawniła. To brzmi poważnie

Mieszkanie w Grójcu

Ostatnia sprawa „sędziego-zdrajcy" wstrząsnęła opinią publiczną. Były sędzia Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś i poprosił tamtejsze władze o azyl polityczny. Jak twierdził, obawiał się on o swoje życie w Polsce. Z relacji sędziego, jaką zamieścił w mediach społecznościowych wygląda jednak, że ma on się teraz całkiem dobrze (WIĘCEJ: Wstrząsające! Tak bawi się Szmydt na Białorusi!).

Za zbiegłym wystosowany już list gończy, z którego wynika, że jego ostatnim adresem zameldowania było mieszkanie na ul. Jana Kochanowskiego 6 w Grójcu. Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że do grudnia 2023 r. właścicielką mieszkania pod tym adresem była Olena K. (co do narodowości kobiety nie ma pewności).

Dziennikarz dziennika rozmawiał z mieszkańcami Grójca, którzy potwierdzali, że pod tym adresem mieszkała "ta pani", jednak niewiele wiedzą na jej temat. Po zobaczeniu zdjęcia Szmydta przyznawali, że faktycznie często pojawiał się on w tym mieszkaniu.

Kim jest Olena K.?

Według ustaleń "GW" Olena K. była właścicielką założonego pod koniec 2021 r. salonu piękności przy ul. Inflanckiej w Warszawie. Jest to lokal, który znajduje się ok. 5 min drogi od ostatniego miejsca zamieszkania Tomasza Szmydta. W bazie firm znajduje się informacja, że kobieta zamknęła biznes kosmetyczny już po roku działalności (w grudniu 2022 r.).

Kolejnym tropem w ustalaniu działalności Oleny K. jest obecność profilu na Facebooku o nazwie "Pomoc Ukrainie — dla chłopaków z frontu". Na stronie znajduje się ten sam numer telefonu, który był zamieszczony na witrynie salonu na ul. Inflanckiej. Powstał 27 lutego 2022 r., czyli trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę. Dodatkowo podane jest miejsce, gdzie można było przynosić m.in. apteczki, kamizelki czy latarki, które rzekomo miały trafić do żołnierzy na froncie. Miejscem tym jest właśnie ul. Jana Kochanowskiego w Grójcu. Gdy dziennikarz napisał do administratora profilu wiadomość, ten... po chwili został zupełnie skasowany z sieci! Nie działają również już żadne telefony ze strony i rejestru działalności gospodarczej, które przeznaczone były do kontaktu z tajemniczą kobietą.

