Tajemnice politycznych kolacji u Adama Bielana: "Gotuje moja żona, dzieci nakrywają do stołu"

Żona gotuje, mąż dba o napoje

Adam Bielan mówi, że jego małżonka Wiktoria nie ma pretensji za to, że wieczorami przyprowadza do domu polityków. Szczególnie, kiedy jednym z gości jest Jarosław Kaczyński, który pani domu przynosi zwykle efektowny bukiet kwiatów. - Prywatnie jest uroczym kompanem. Podczas kolacji można lepiej się poznać i porozmawiać na inne tematy niż tylko te bezpośrednio związane z polityką, a to zbliża ludzi – słyszymy.

Europoseł dodaje, że jego żona dba o to, żeby goście nie wyszli głodni. - Prawie zawsze to ona gotuje. Przygotowania trwają kilka godzin. Podziwiam ją za cierpliwość i jestem bardzo wdzięczny - opowiada nam Adam Bielan i dodaje, że pozostali członkowie rodziny też mają swój wkład w organizację słynnych już przecież na całą Polskę kolacji. - Staram się na bieżąco pomagać żonie i jestem odpowiedzialny za napoje, a nasze dzieci nakrywają do stołu – zdradza nam ze szczegółami polityk.

Polityczna burza po spotkaniu marszałka Sejmu z prezesem PiS

W lipcu 2025 r. polską polityka wstrząsnęło doniesienie o nocnym spotkaniu w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) spotkał się tam z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i wicemarszałkiem Senatu Michałem Kamińskim (związanym z PSL). KO oskarżała Hołownię o zdradę, Lewica o nielojalność.

Hołownia, pytany w radiu TOPK FM o szczegóły spotkania u europosła PiS, zdradził również menu kolacji z politykami. - Jadłem sałatkę (...) była też chyba, ale nie pamiętam, czy to była mozzarella, czy caprese (...) raczej tak po włosku - opisał. - Było wino, ale o tej porze już raczej nie korzystam - dodał.

