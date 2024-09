Szymon Hołownia nie wytrzymał na konferencji! Ale wbił szpilę dziennikarzowi

- Państwo przeznaczy na pomoc powodzianom dużo więcej niż miliard zł, to będą znacznie większe środki. To wsparcie będzie bardzo szerokie i bardzo systemowe. Natomiast jeśli mówi pan o nielegalnych działaniach, to nielegalnym działaniem, za które mam nadzieję zostanie pociągnięty do odpowiedzialności [...] jest to, co robi pan przewodniczący Świrski, blokując pieniądze dla mediów publicznych i próbując wziąć je głodem. Jako partyjny nominat wie dobrze, jak doprowadzić do tego, żeby wolności mediów w Polsce nie było - odparł Szymon Hołownia.