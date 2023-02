Szymon Hołownia miesza Tomasza Lis z błotem! Mówi o rynsztoku

Politycy mają miesiąc ferii, a dzieci dwa tygodnie! "Nie leżymy do góry brzuchem"

Posłowie Szymona Hołowni odrzucili projekt ustawy o SN, przez co nie tylko narazili się Tomaszowi Lisowi, ale też sam lider Polski 2050, być może w efekcie tego spadł w jednym z rankingów zaufania Polaków. Jednak to niewybredny komentarz dziennikarza na Twitterze, który specjalnie przekręcił nazwisko polityka, wywołało największe oburzenie wśród innych użytkowników tej platformy.

Teraz Szymon Hołownia, nie zostając dłużnym miesza go z błotem! - Był autorytetem milionów. Dziś, w przekonaniu, że służy tym wiernie Platformie i osobiście Donaldowi Tuskowi, sięga poziomu rynsztoka. I pewnie nie zdaje sobie sprawy, jak potwornie on i tacy jak on mieszają w głowach tym wszystkim nieszczęśnikom, którzy wypisują później groźby pod adresem moim, mojej żony, moich córek i dodają zajęcia policji – powiedział w rozmowie z „Wprost”.

W swojej wypowiedzi Hołownia odkreślił, że cała opozycja, także PO, powinny się wyraźnie odciąć od hejtu i agresji. - Zabójstwa Marka Rosiaka i Pawła Adamowicza naprawdę niczego nas nie nauczyły? – kwituje Szymon Hołownia. Jak widać konflikt między panami przybiera na sile i żaden z nich nie zamierza ustępować.

