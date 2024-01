Szykuje się wielka konferencja sił prawicowych! Czarnek ujawnia szczegóły

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w połowie listopada 2023 zapowiedział, że w styczniu odbędzie się konferencja sił patriotycznych. Jak wówczas mówił, spotkanie ma być "początkiem wielkiej akcji w różnych dziedzinach". Jak później tłumaczył w wywiadzie dla PAP, konferencja ma dotyczyć planowanych zmian traktatowych w UE. - Sprawa zmian w traktatach będzie ciągle rozgrywana i dlatego chcemy zorganizować w Polsce i w Europie wielki ruch przeciwko temu. Chcemy tę sprawę raz na zawsze zamknąć. Europa powinna być zjednoczona, ale to nie powinno oznaczać likwidacji państw narodowych - tłumaczył prezes Kaczyński w wywiadzie dla PAP pod koniec listopada.

Siły prawicowe szykują wielką konferencję. Padł możliwy termin

Teraz głos na temat planowanej konferencji zabrał polityk PiS Przemysław Czarnek, który uczestniczy w przygotowaniach do wydarzenia: - Kongres dotyczący roli Polski w Unii Europejskiej i przyszłości Europy odbędzie się w Warszawie pod koniec lutego - zapowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości. Pytany czy odbędzie się on 24 lutego, Czarnek przyznał, że jest to jeden z potencjalnych terminów. Rozważane jest też - jak dodał - czy będzie to jedno czy dwudniowe wydarzenie.

Polityk PiS podkreślił, że konferencja jest organizowana nie tylko przez PiS, ale przez co najmniej kilkanaście środowisk: prawicowych, chrześcijańskich, konserwatywnych, patriotycznych niepodległościowych, które "chcą Polski w UE, ale w UE, a nie w superpaństwie niemiecko-francuskim". - Jest pełna koordynacja tych kilkunastu środowisk - zapewnił Czarnek znający kulisy sprawy. Pytany o cel spotkania, Czarnek powiedział, że jest nim "pokazanie tego, czym są zmiany traktatowe, proponowane - niby teraz bardziej miękko - przez zawiadujących UE i do czego prowadzą".

Pytany o scenariusz wydarzenia Czarnek zaznaczył, że jest on "bardzo napięty, rozbudowany i wielowątkowy" i nadal w opracowaniu. Przyznał jednak, że będzie to "wielka konferencja zapewne wielopanelowa". - W panelach polityków praktycznie nie będzie, poza kilkoma moderatorami, ale fachowcami w swojej dziedzinie. Głównie będą to eksperci, przedstawiciele organizacji pozarządowych, na niektórych panelach profesorowie. Polityków będzie jak na lekarstwo - mówił.

SPRAWDŹ: Mocne słowa Jarosława Kaczyńskiego. „Próba likwidacji państwa polskiego”

Czarnek pytany czy do udziału w wydarzeniu zostaną zaproszeni międzynarodowi goście, np. z grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) odparł, że konferencja "raczej będzie miała charakter wewnętrzny, krajowy, aniżeli międzynarodowy".

Przypomnijmy, że 22 listopada 2023 Parlament Europejski poparł rezolucję wspierającą propozycje zmian w traktatach unijnych. Główne zmiany zapisane w dokumencie to rezygnacja z zasady jednomyślności w głosowaniach w Radzie UE w 65 obszarach i przeniesienie kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom UE, m.in. poprzez utworzenie dwóch nowych kompetencji wyłącznych UE - w zakresie ochrony środowiska oraz bioróżnorodności - oraz znaczne rozszerzenie kompetencji współdzielonych, które obejmowałyby siedem nowych obszarów: politykę zagraniczną i bezpieczeństwa, ochronę granic, zdrowie publiczne, obronę cywilną, przemysł i edukację.

W połowie grudnia Rada UE ds. środowiska przekazała na szczyt UE propozycję zmian traktatowych, przyjętą wcześniej przez Parlament Europejski. Oznacza to, że propozycja została przekazana na wyższy poziom polityczny - przywódców UE - którzy nie są jednak związani żadnymi terminami, jeśli chodzi o zajęcie się tą kwestią.

Sonda Polska powinna być obecna w Unii Europejskiej? Tak, to oczywiste Nie, powinna ją opuścić