Szydło zapytana o start w wyborach prezydenckich. Wymowne słowa

Bosak i Mentzen juz wkrótce staną do rywalizacji. Rzeczniczka Konfederacji ujawnia ssczegoły

Za nami druga tura wyborów samorządowych, a politycy przygotowują się już na kolejną kampanię. Już 9 czerwca Polacy wybiorą swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Na tym jednak nie koniec ważnych głosowań. Nieco za ponad rok obywatele pójdą do urn i zdecydują, kto będzie nowym prezydentem Polski. Wydaje się przesądzone, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie Rafał Trzaskowski. A na kogo postawi Jarosław Kaczyński? Nieoficjalnie mówi się o tym, że dosyć wysoko stoją szanse Mateusza Morawieckiego oraz Beaty Szydło. Była szefowa rządu z ramienia PiS została nawet o to zapytana w rozmowie z portalem Interia.pl. Nie udzieliła jednak jednoznacznej odpowiedzi.

- Moje nazwisko pojawia się z tego tytułu, że jako była premier jestem politykiem rozpoznawalnym. Z tego samego powodu w tych rankingach pojawia się kandydatura Mateusza Morawieckiego czy innych polityków PiS. Tak jak powiedziałam, to nie jest moment, by rozmawiać o nazwiskach czy składać deklaracje - powiedziała Beata Szydło.

Wybory prezydenckie w 2025 roku odbędą się w maju. O kolejną kadencję nie będzie mógł się ubiegać Andrzej Duda, który skończy wówczas swoją dziesięcioletnią prezydenturę.

W NASZEJ GALERII MOŻESZ ZOBACZYĆ, JAKI STYL MA BEATA SZYDŁO

''RUCH ze strony PREZYDENTA BYŁ KONIECZNY!'' - Beata Szydło Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.