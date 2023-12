Szydło po stronie Dudy. "Prezydent był brutalnie i bezzasadnie atakowany"

co na to Hołownia?

Tuż przed świętami Andrzej Duda poinformował, że zawetował ustawę okołobudżetową. Prezydent tym samym stwierdził, że nie zgadza się na 3 miliardy złotych dla Telewizji Polskiej, natomiast podwyżki dla sfery budżetowej, w tym dla żołnierzy i nauczycieli, przedstawi w projekcie ustawy, który złoży tuż po świętach. To już się stało - odpowiedni dokument trafił do parlamentu, ale już wiadomo, że posłowie nie zajmą się nim przed końcem roku. Marszałek Sejmu poinformował, że nie zamierza zwoływać posiedzenia Sejmu wcześniej niż było to zaplanowane, czyli w drugim tygodniu stycznia. Tymczasem murem za prezydentem stoi Beata Szydło, która zaapelowała do większości sejmowej, by zajęła się propozycją Andrzeja Dudy.

- Czas, by politycy #Koalicja13grudnia przeprosili Prezydenta RP, zabrali się do pracy i szybko przegłosowali prezydencki projekt. Jeśli tego nie zrobią, to znaczy, że #Koalicja13grudnia bierze pracowników sfery budżetowej na zakładników swojej agresywnej polityki - napisała na platformie X była premier.

Prezydent @AndrzejDuda, tak jak zapowiadał, złożył dziś swój projekt ustawy okołobudżetowej. Ustawa zawiera zapisy o podwyżkach dla sfery budżetowej, za to nie zawiera 3 mld na TVP, które próbowała „przemycić” #Koalicja13grudnia. Prezydent był brutalnie i bezzasadnie atakowany za…— Beata Szydło (@BeataSzydlo) December 27, 2023

Jan Dziedziczak szokująco o partii Szymona Hołowni: Uważam, że to środowisko różnych służb specjalnych powołało to ugrupowanie