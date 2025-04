Sztab Rafała Trzaskowskiego reaguje na wydarzenia w Końskich. Złożono zawiadomienie do prokuratury

Błaszczak rusza do ofensywy. TVP i KPRM pod lupą, sprawa trafi do PKW

Tusk zaprasza na marsz do stolicy. Posłowie PiS sprawdzili, kto organizuje to wydarzenie

Wioletta Paprocka, szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, za pośrednictwem serwisu X poinformowała o skierowaniu sprawy do prokuratury. Jak podkreśliła: "Kierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej". Wśród zarzutów wymieniła "zniszczenie hali" oraz "próby siłowego wtargnięcia do środka". Wpis w mediach społecznościowych, opublikowany krótko po godzinie 14:00, zawierał mocne przesłanie. Paprocka podkreśliła, że "agresja nie przejdzie".

To była próba brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia. W państwie prawa takie działania muszą spotkać się z jednoznaczną i stanowczą reakcją - zarówno prawną, jak i społeczną - czytamy w poście.

W dalszej części swojego oświadczenia, Wioletta Paprocka wyraziła sprzeciw wobec agresji i prowokacji w życiu publicznym.

- Demokracja wymaga szacunku, uczciwości i zasad - a nie przemocy i politycznego teatru. Polki i Polacy oczekują debaty, ale prowadzonej z klasą, bez atmosfery nagonki i chaosu - podkreśliła Wioletta Paprocka.

Komunikat odnosił się do incydentów, które miały miejsce przed rozpoczęciem debaty transmitowanej przez Polsat News, TVP i TVN24. Na miejscu pojawili się politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz pracownicy Telewizji Republika, którzy próbowali siłą dostać się do budynku. Interwencja firmy ochroniarskiej była konieczna, aby powstrzymać ich działania.

- Mówimy o zniszczeniu hali, próbach siłowego wtargnięcia do środka mimo jasnych wezwań o zaprzestanie natarcia, a także o awanturach i aktach agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika, którzy działali ramię w ramię - oceniła.

W naszej galerii zobaczysz, jak wyglądała debata w Końskich:

QUIZ. Trzaskowski, Nawrocki czy Mentzen? Wskaż, którego z faworytów wyborów prezydenckich dotyczy ta informacja Pytanie 1 z 12 Dumnym posiadaczem psa Bąbla jest: Rafał Trzaskowski Karol Nawrocki Sławomir Mentzen Następne pytanie

Wieczorny Express - Sławomir Mentzen Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.