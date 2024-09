Sztab kryzysowy. Na miejscu Tusk i minister zdrowia

Kolejne posiedzenie sztabu kryzysowego z premierem - piątek 20.09

Premier Donald Tusk na czwartkowym (19 września) wieczornym posiedzeniu sztabu przekazał, że kolejne posiedzenie zaplanowane jest na piątek na godz. 7. - Jutro będzie z nami minister zdrowia Izabela Leszczyna, trochę czasu poświęcimy kwestiom zdrowotnym i epidemiologicznym - zapowiedział szef rządu. Premier zaznaczył, że kwestie te będą omawiane wspólnie z szefostwem Sanepidu i wiceszefem MON Cezarym Tomczykiem. Wcześniej podczas posiedzenia premier przekazał, że możliwa jest jego wizyta w woj. lubuskim w piątek. Wojewoda lubuski Marek Cebula poinformował, że taka wizyta jest przygotowywana.

Już na samym początku Tusk poprosił o to, by nie podawać raportów, z których nie wynika nic do sytuacji bieżącej, ale by się skupić na tym, co trzeba zrobić. Premier od razu zastrzegł, że "nie jest to pretensja". Przedstawiciel IMGW przekazał, że obserwowany jest spadek wody we Wrocławiu. Prezes Wód Polskich przedstawiła sytuację: - Wszystkie cztery poldery na terenie Wrocławia pracują - przekazała.

Głos zabrała też minister Izabela Leszczyna, która przekazała, że zalany został jeden szpital - w Nysie, zalany został też Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Paczkowie. Ze szpitala ewakuowano 101 osób, a z zakładu 35 osób. Zalane zostały też sanatoria: W Lądku Zdroju i Długopolu.