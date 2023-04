i Autor: Tomasz Radzik/SUPER EXPRESS, Beata Olejarka/SUPER EXPRESS

Polacy nie podzielają pomysłu Konfederacji

Szokujący pomysł bogacza Korwin-Mikkego. Chce zlikwidować płacę minimalną. Pan Adam przerażony: zarabiałbym 500 zł

W 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3600 zł, co cieszy pracowników. Tymczasem liberałowie spod znaku Konfederacji takich regulacji nie uznają. – Jestem za likwidacją płacy minimalnej. Przez nią część ludzi nie może zarabiać! – przekonuje nas poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke (81 l.). Co sądzą o tym Polacy? - Bez stawki minimalnej ludzie by głodowali! Gdyby nie płaca minimalna, zarobiłbym pewnie z 500 zł – oburza się Adam Koterba (38 l.) z Przeworska (woj. podkarpackie).