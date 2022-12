Szokujące wyznanie Kaczyńskiego o pieniądzach! Musi sprzedać dom?!

Jarosław Kaczyński przegrał z Radosławem Sikorskim

Warto przypomnieć, że Jarosław Kaczyński toczył sądową batalię z byłym ministrem obrony narodowej, a obecnie europosłem PO Radosławem Sikorskim. Sprawa dotyczyła wypowiedzi prezesa PiS dla Onetu, w której zarzucił Radosławowi Sikorskiemu zdradę dyplomatyczną podczas działań po katastrofie smoleńskiej w 2010 roku. 1 grudnia 2022 poinformowano zaś o nieprawomocnym wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, według którego Jarosław Kaczyński ma zapłacić ponad 700 tysięcy zł za pokrycie kosztów publikacji przeprosin w portalu Onet. To może oznaczać poważne problemy dla byłego wicepremiera.

Jarosław Kaczyński sprzeda dom?!

Jarosław Kaczyński wypowiedział się na temat kwoty z wyroku sądu w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”. Wyznał szczerze, że nie dysponuje takimi pieniędzmi. - Będę zmuszony sprzedać dom, nawet nie wiem, czy to wystarczy, bo jestem właścicielem jednej trzeciej domu, w którym mieszkam – powiedział. Przy okazji zaapelował do swoich wyborców, by nie organizowali zbiórek w celu uzbierania pieniędzy. - Z góry dziękuje za organizowanie zbiórek, by mnie wesprzeć, wiem, iż te inicjatywy płyną ze szczerego serca i rozumienia sytuacji w Polsce, ale nie przyjmę żadnego wsparcia – stwierdził prezes PiS.

