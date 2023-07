Szokujące wyniki sondażu. Na jakie poparcie mogą liczyć partie polityczne?

Oni szukają miejsca na listach wyborczych. Oto politycy do wzięcia

Z badania wynika, że 34 proc. respondentów zadeklarowało chęć oddania głosu na Zjednoczoną Prawicę, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z wcześniejszym badaniem. Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 29 proc. badanych, utrzymując swoje notowania na stabilnym poziomie. Poparcie dla Konfederacji wynosi obecnie 14 proc., co oznacza spadek o 2 punkty procentowe. Natomiast Lewica zyskuje na popularności, na którą zadeklarowało głosowanie 9 proc. badanych, co jest wzrostem o 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem. Polskie Stronnictwo Ludowe również zyskało 1 punkt, zdobywając poparcie 5 proc. respondentów. W przypadku Kukiz‘15 oraz Porozumienia, oba ugrupowania zachowują swoje dotychczasowe poparcie - po 1 punkcie procentowym.

Wyniki badania sugerują, że w przypadku wspólnego startu w wyborach, Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Polska 2050 mogą liczyć na łączne poparcie wynoszące 8 proc. Deklarowana frekwencja na wybory wynosi obecnie 66 proc., co oznacza wzrost o 5 punktów procentowych w porównaniu z wcześniejszym badaniem. Podsumowując, z najnowszego badania wynika, że polityczna scena w Polsce ulega niewielkim zmianom, a niektóre ugrupowania zyskują lub tracą nieznaczne poparcie w porównaniu z poprzednimi badaniami. Warto jednak pamiętać, że wyniki te mogą ulec dalszym modyfikacjom w miarę zbliżania się terminu wyborów.

