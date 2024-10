Szokujące słowa o Tusku! Polityk PiS się nie wahał. Mówi, co się wydarzy w czasie wyborów prezydenckich

Projekt o związkach partnerskich - co zawiera? Rewolucyjne przepisy

Piotr Gliński gościł w radu Zet. W czasie rozmowy pojawił się temat przyszłorocznych wyborów prezydenckich. Zdaniem Glińskiego jeśli chodzi o kandydata Koalicji Obywatelskiej, to w tej roli sam siebie widzi obecny premier: - Wiadomo, że chce nim być Donald Tusk i to zupełnie oczywiste. Będzie wykańczał i wyżynał wszystkich dookoła, jak do tej pory robił - przyznał polityk. Jak dodał: - Myślę, że łatwiej byśmy dobie poradzili z Tuskiem, niż bardziej teflonowym kandydatem.

Kaczyński najlepszym kandydatem na prezydenta? Mocne słowa Glińskiego

Jak łatwo się domyśleć w tym kontekście pojawiło się pytanie o Jarosława Kaczyńskiego i o to, czy prezes Prawa i Sprawiedliwości mógłby powalczyć o prezydenturę: - Oczywiście, że z wielu punktów widzenia byłby najlepszym kandydatem na prezydenta - ocenił szczerze Piotr Gliński.

Wybory 2025: Starcie Donald Tusk - Jarosław Kaczyński? Czegoś takiego jeszcze nie było

Przypomnijmy, że obaj politycy: Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, mają za sobą doświadczenie w wyborach. Donald Tusk startował na prezydenta w 2005 roku i w drugiej turze wyborów zmierzył się z Lechem Kaczyńskim, z którym przegrał. Co ciekawe, wchodząc do drugiej tury wyborów to Tusk był faworytem, uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze. Ostatecznie uzyskał 45,96%, a Kaczyński 54,04%.

Natomiast jeśli chodzi o Jarosława Kaczyńskiego to startował w wyborach w 2010 roku i do drugiej tury trafił z Bronisławem Komorowskim. W ostatecznej walce Komorowski wygrał zdobywając 52,397% głosów, a Kaczyński otrzymał 46,445%.

