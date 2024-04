Szok w Bełchatowie! Wybory na prezydenta wygrał człowiek od Mentzena. Powalczy o drugą turę z kandydatką PiS

Do sensacyjnego finału wyborów samorządowych 2024 doszło w Bełchatowie. W mieście dojdzie do drugiej tury wyborów na prezydenta, a to oznacza, że 21 kwietnia zmierzy się w niej dwoje kandydatów: Patryk Marjan popierany przez partię Sławomira Mentzena, czyli Nową Nadzieję, a jego konkurentką będzie kandydatka popierana przez PiS Mariola Czachowska. To dotychczasowa prezydent Bełchatowa. O ile obecność w drugiej turze wyborów Czachowskiej nie dziwi, to zaskoczeniem jest Marjan. Kandydat sam najwyraźniej nie mógł uwierzyć w to, co się wydarzyło. Na Facebooku Patryk Marjan napisał: - Nigdy nie rezygnujcie z swoich marzeń. Konsekwencją i ciężką pracą dojdziecie do swojego celu. Nigdy się nie poddawajcie i róbcie swoje. To kluczowe przesłanie, które chciałem wam powiedzieć po tym wieczorze. Wczoraj zbliżyłem się do swojego marzenia o wzięciu odpowiedzialności za moje rodzinne miasto. To nasz wspólny sukces za który wam dziękuję, jednak ostateczne rozstrzygnięcie 21 kwietnia. Aby się udało musi być nas jeszcze więcej. Dołączcie do nas i wspólnie zmieńmy nasze miasto. Bełchatów zasługuje na więcej - zaapelował do wyborców Marjan.

W Bełchatowie w pierwszej turze głosowania na prezydenta to właśnie Patryk Marjan zdobył najwięcej głosów. Jak podała PKW po zliczeniu danych z 28 obwodów wynik kandydata wyniósł: 38,36 proc. głosów. Dotychczasowa prezydent Bełchatowa Mariola Czechowska zdobyła 31,97 proc. głosów. Trzeci kandydat startujący w wyścigu o fotel prezydenta Bełchatowa Arkadiusz Różniatowski zdobył 29,66 proc. głosów.

