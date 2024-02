Szok po kontroli w porcie. Szef pizzerii zarobił miliony, dzięki znajomości z Joachimem Brudzińskim?!

Szpiegował na rzecz Rosji i brał za to pieniądze! Jest akt oskarżenia

Wieloletni przyjaciele

Joachim Brudziński i Dariusz Śpiewak znają się jeszcze z czasu studiów. Śpiewak od wielu lat jest związany z branżą gastronomiczną. W klubie, którym zarządzał przy akademikach – organizowane były spotkania członków i sympatyków PIS.

Gdy Joachim Brudziński zabierał prezesa Jarosława Kaczyńskiego na ich słynne wypady wakacyjne – razem jadali w restauracji Śpiewaka -pizzerii „Zielony Melonik”. Później –wraz z kilkoma innymi znajomymi, wyjeżdżali na wspólne wędkowanie.

Dzięki protekcji Brudzińskiego, Śpiewak mógł podpisać z portem umowę na mocy której – dorobił się milionów. Co więcej, już po przegranych przez PIS wyborach – podpisał kolejną, która gwarantowała mu kolejne setki tysięcy złotych.

Te informacje do wiadomości publicznej podał Arkadiusz Marchewka na platformie X.

"Znacie mnie - rzadko używam mocnych słów, ale to, co zastajemy w Zarządzie Portów Szczecin-Świnoujście to absolutny skandal" - napisał wiceminister infrastruktury.

Marchewka zapowiada, że w tej sprawie – „rozliczona zostanie każda złotówka”. Rozważa również złożenie doniesienia do prokuratury – w kontekście niegospodarności oraz narażenia spółki na straty finansowe.

