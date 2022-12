Szok! Kaczyński pomaga zbierać podpisy na in-vitro

Łzy same cisną się do oczu

To już pewne! Obywatelski projekt dotyczący refundacji in vitro trafi do Sejmu. Organizatorzy szacują, że udało im się już zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów! Idzie im jednak tak dobrze, że chcą zbierać dalej, by pokazać, jak wielkim poparciem społecznym cieszy się ich pomysł. - Temat wzbudza bardzo dużo pozytywnych emocji. Ludzie sami do nas podchodzą i chcą składać podpisy. A przecież mamy zimę, to nie jest najlepsza pora na zbieranie podpisów - podkreśla Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej, zaangażowana w projekt.

Kaczyński pomaga zbierać podpisy

- Jarosław Kaczyński i jego kolejne wypowiedzi bardzo nam pomagają w zbieraniu podpisów - dodaje. Ma na myśli m.in. słowa prezesa PiS o „dawaniu w szyję” przez młode kobiety, co ma być powodem niskiej dzietności. Wspomina też o ogromnych emocjach, które wzbudziły treści na temat in vitro zawarte w podręczniku „Historia i teraźniejszość” Wojciecha Roszkowskiego. „Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci” - brzmiało jedno ze zdań z podręcznika. - To temat, który budzi duże zainteresowanie ludzi dotąd polityką niezainteresowanych. Taka aktywizacja społeczna bardzo nas cieszy - mówi Nowacka.

Projekt o refundacji in vitro trafi do Sejmu

Obywatelski projekt dotyczący refundacji in vitro zapowiedzieli na wspólnej konferencji we wrześniu lider PO Donald Tusk i była premier Ewa Kopacz. Chcą, by resort zdrowia przeznaczał na ten cel 500 milionów złotych rocznie. - Jeśli ten projekt nie zostanie odrzucony na sali sejmowej, to wtedy może być procedowany w następnej kadencji - stwierdziła Kopacz i dodała, że jeśli opozycja wygra wybory, to będzie procedowany jako jeden z pierwszych.

