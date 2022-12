Rozenek i Kopacz ruszyły w miasto. Mają wspólny cel, są zdeterminowane

Projekt "Tak dla in vitro"

Projekt "Tak dla in vitro" zainicjowała wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kopacz. Założeniem projektu jest wsparcie obywateli w walce o równy dostęp do leczenia. "Jego założeniem jest przeznaczenie środków na politykę zdrowotną w obszarze leczenia niepłodności, w tym finansowanie procedur medycznych wspomaganej prokreacji, między innymi in vitro. Ma być to co najmniej 500 milionów złotych rocznie" - czytamy na stronie internetowej projektu.

Czas na zebranie 100 000 podpisów pod projektem ustawy trwa do końca stycznia 2023 roku.

Ewa Kopacz i Małgorzata Rozenek-Majdan. Razem w słusznej sprawie

W sobotę, 10 grudnia 2022 roku przedstawiciele inicjatywy pojawili się w Poznaniu. Wśród nich były Ewa Kopacz oraz Małgorzata Rozenek-Majdan.

"Dzisiaj każdy, kto złoży swój podpis pod projektem obywatelskim, tak naprawdę opowiada się za prawem do szczęścia. Za prawem do szczęścia blisko 1,5 miliona par w Polsce, których większości nie stać na to, aby leczenie i całą procedurę finansować z własnych pieniędzy. Jestem dumna z tego, że miałam okazję pracować w rządzie, który miał swój program. Program, który był finansowany z budżetu państwa, z którego urodziło się ponad 22 tys. dzieci i rodzą się nadal" - powiedziała Ewa Kopacz, cytowana przez "Głos Wielkopolski".

Małgorzata Rozenek-Majdan wspiera inicjatywę. Tematyka in vitro jest jej bliska

Głos zabrała również Małgorzata Rozenek-Majdan, która od lat jest zaangażowana w kwestie związane z tematyką in vitro. Nigdy nie kryła, że jej synowie przyszli na świat właśnie dzięki tej metodzie - dlatego ta sprawa jest jej bardzo bliska. Nie jest to pierwszy raz, kiedy celebrytka angażuje się w działalność polityczną. 26 września 2022 roku wzięła udział w konferencji lidera PO Donalda Tuska i wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Ewy Kopacz ws. refundacji in vitro "Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego".

"Cieszę się bardzo, że Poznań jest kolejnym miastem na naszej trasie, na której spotykamy się z obywatelami i obywatelkami i prosimy ich o podpisy pod naszym obywatelskim projektem dotyczącym przywrócenia refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro. Pani premier była inicjatorką i twórczynią ogromnego sukcesu programu prorodzinnego, jakim był program 2013-2016, dzięki któremu urodziło się ponad 22 tys. dzieci. Więc wyobrażam sobie, jak dużą frustrację polityczną musi budzić to, że coś. co tak świetnie działało, i co tak dobrze funkcjonowało dla polskich rodzin, zostało jedną polityczną decyzją zatrzymane i spowodowało, że znowu musimy wychodzić po swoje prawa" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan, cytowana przez "Głos Wielkopolski".

Sonda Czy leczenie metodą in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa? Tak Nie