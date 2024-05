Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sedno Sprawy 06.05.2024

Szefrnaker ostro o Kierwińskim "Cała sytuacja pokazuje pewną patologię związaną z tą ekipą"

Były wiceszef MSWIA za rządów PiS nie chce wprost powiedzieć jak ocenia stan ministra Kierwińskiego podczas Dnia Strażaka. Gość "Sedna Sprawy" twierdzi jednak, że warto zwrócić uwagę na inny aspekt tej historii. Chodzi o słowa Jacka Protasiewicza dotyczące "seryjnego samobójcy". - Mówi o tym, że w Kancelarii Premiera może dochodzić do zakrapianych spotkań, że alkohol się leje w willi Premiera. Mówi to jeszcze przed chwilą Wicewojewoda, bliski współpracownik tych ludzi i następnie mówi, żeby do niego nie wysyłali seryjnego samobójcy - dlatego zdaniem Szefernakera całą sytuacje można nazwać patologią.