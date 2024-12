Szef sztabu Karola Nawrockiego zdradził receptę na wygraną wyborów. Dobry plan?

PiS kontratakuje! Zawiadomienia do prokuratury przeciw pięciu członkom PKW

Jeszcze niedawno mało kto słyszał o Karolu Nawrockim. Nic zresztą dziwnego, nie był bowiem związany z polityką. Wiele osób było zdziwionych, że zdecydował się na start w wyborach prezydenckich 2025, w których będzie konkurował między innymi z Rafałem Trzaskowskim i Szymonem Hołownią. To zdaje się jednak nie zrażać samego kandydata ani jego sztabu. Wręcz przeciwnie, mają konkretny plan na wygraną.

Strategia sztabu Karola Nawrockiego

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że kampania wyborcza będzie wyjątkowo intensywna. Każdy z kandydatów będzie się starać, by przekonać do siebie jak największą ilość wyborców. Jak chce to zrobić Karol Nawrocki?

- Odwiedzimy każdy powiat w Polsce, będziemy blisko ludzi, będziemy pisać razem z ludźmi program, z Polakami, którzy mają dzisiaj mnóstwo problemów, ponieważ jest drożyzna, ponieważ władza oszukała ludzi, obiecała wiele, a nie realizuje nic - zdradził szef jego sztabu Paweł Szefernaker na antenie Polsacie.

Jak zaznaczył, sztab prezesa IPN składa się głównie z młodych osób i będą słuchać każdego, kto zechce im pomóc. Paweł Szefernaker został także zapytany, czy w sztabie są Jacek Kurski i Adam Bielan.

- Dzisiaj byłem na posiedzeniu sztabu, nie widziałem tam Jacka Kurskiego [...] Przyjechałem bezpośrednio tutaj z posiedzenia sztabu. Nie było tam Adama Bielana, nie było także paru innych osób, które przebywały z kandydatem na Pomorzu - stwierdził.

