Wyborcza niepewność Zjednoczonej Prawicy

Szef PiS trzyma posłów na smyczy. Długo nie dowiedzą się, czy będą na listach

Jacek Prusinowski | DP 5:10

Wszystkie duże partie zaprezentowały już swoje listy listy wyborcze, albo planują to zrobić, jak Trzecia Droga, w ciągu kilku najbliższych dni. Tylko Prawo i Sprawiedliwość zwleka do ostatniej chwili. - Do 6 września mamy czas, w związku z tym na pewno w terminie ustawowym to zrobimy - stwierdził ostatnio rzecznik PiS Rafał Bochenek. To oficjalny komunikat. Nieoficjalnie posłowie tej partii mówią, że Jarosław Kaczyński ma konkretny powód, a jest nim dyscyplina przy głosowaniach.