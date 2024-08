i Autor: Adam Warżawa/PAP; AP Photo/Czarek Sokolowski

Ogromny sukces Polki!

Szef MON zachwycony olimpijskim występem naszej żołnierki! Niesamowita Aleksandra Mirosław pobiła rekord świata - dwa razy!

Polska żołnierka Aleksandra Mirosław zachwyciła podczas kwalifikacji olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas. Starsza szeregowa dwa razy w eliminacjach pobiła rekord świata i awansowała do środowych finałów. Słów uznania nie szczędził zawodniczce minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Oto co powiedział o naszej rekordzistce!