Szef MON zachęca do „Wakacji z wojskiem”. Uczestnicy dostaną wynagrodzenie

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-09 16:44

Wojsko Polskie zaprasza do udziału w kolejnej edycji programu „Wakacje z wojskiem” – dobrowolnego szkolenia wojskowego skierowanego do młodych Polaków. To propozycja dla osób, które nie mają pomysłu na lato. – Jeśli masz 18–35 lat, szukasz wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej, to jest to propozycja właśnie dla ciebie! – zachęca wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak‑Kamysz (45 l.).

Wakacje z wojskiem - program Ministerstwa Obrony Narodowej

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Autor: Hubert Hardy/ Reporter Szkolenie wojskowe młodych rekrutów w mundurach z biało-czerwonymi flagami na ramionach. Widoczny żołnierz w pozycji leżącej z karabinem oraz grupa młodych ludzi w hełmach i mundurach. Więcej o programie "Wakacje z wojskiem" na Super Biznes.

Wakacyjne szkolenie wojskowe

Będzie to już trzecia edycja wakacyjnych ćwiczeń. Program został uruchomiony po raz pierwszy w 2023 r. jako szybka, letnia forma szkolenia podstawowego, mająca zachęcić młodych do kontaktu z wojskiem i odbudowy rezerw. W kolejnych latach MON rozwijał projekt, zwiększając liczbę lokalizacji i miejsc szkoleniowych. Ćwiczenia są dobrowolne i bezpłatne dla uczestników, a skierowane do osób, które chcą aktywnie spędzić część wakacji, zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wymagających warunkach służby wojskowej.

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– Udział w zajęciach to nowe kompetencje, szansa na służbę zawodową w Wojskach Obrony Terytorialnej lub przejście do aktywnej rezerwy – napisał minister Kosiniak‑Kamysz w mediach społecznościowych, zachęcając do udziału w programie „Wakacje z wojskiem 3”. Uczestnicy szkoleń otrzymają wynagrodzenie – 6 tys. zł brutto, a podczas zajęć mogą liczyć na zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i opiekę medyczną.

I turnus już się rozpoczął

W tym roku wojsko przygotowało szkolenia w 90 lokalizacjach. Terminy turnusów: 8 czerwca – 4 lipca, 13 lipca – 8 sierpnia i 17 sierpnia – 12 września. Informacje dostępne są na stronie www.zostanzolnierzem.pl oraz pod numerem infolinii 800 180 110. 

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