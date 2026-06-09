Szef MON zachęca do „Wakacji z wojskiem”. Uczestnicy dostaną wynagrodzenie

Wakacyjne szkolenie wojskowe

Będzie to już trzecia edycja wakacyjnych ćwiczeń. Program został uruchomiony po raz pierwszy w 2023 r. jako szybka, letnia forma szkolenia podstawowego, mająca zachęcić młodych do kontaktu z wojskiem i odbudowy rezerw. W kolejnych latach MON rozwijał projekt, zwiększając liczbę lokalizacji i miejsc szkoleniowych. Ćwiczenia są dobrowolne i bezpłatne dla uczestników, a skierowane do osób, które chcą aktywnie spędzić część wakacji, zdobyć nowe doświadczenia oraz sprawdzić się w wymagających warunkach służby wojskowej.

USA zwiększą obecność wojsk w Polsce? Kosiniak-Kamysz: finał planów blisko

– Udział w zajęciach to nowe kompetencje, szansa na służbę zawodową w Wojskach Obrony Terytorialnej lub przejście do aktywnej rezerwy – napisał minister Kosiniak‑Kamysz w mediach społecznościowych, zachęcając do udziału w programie „Wakacje z wojskiem 3”. Uczestnicy szkoleń otrzymają wynagrodzenie – 6 tys. zł brutto, a podczas zajęć mogą liczyć na zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i opiekę medyczną.

I turnus już się rozpoczął

W tym roku wojsko przygotowało szkolenia w 90 lokalizacjach. Terminy turnusów: 8 czerwca – 4 lipca, 13 lipca – 8 sierpnia i 17 sierpnia – 12 września. Informacje dostępne są na stronie www.zostanzolnierzem.pl oraz pod numerem infolinii 800 180 110.

42

„NIE MAMY CZASU NA GLAPIŃSKIEGO!” Ostry ruch rządu ws. miliardów na obronność! | SOBKOWIAK-CZARNECKA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.