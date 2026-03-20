Szef MON: Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku. Co się stało?!

Paulina Jaworska
2026-03-20 16:05

- Polscy żołnierze w komplecie zostali ewakuowani z Iraku - poinformował w piątek wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że większość personelu Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku przebywa już w Polsce lub jest w drodze do kraju.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji Szpejowisko 2.0 w siedzibie Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu

Autor: Marcin Obara/ PAP

- W związku z pogorszeniem bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu, po analizie uwarunkowań operacyjnych i potencjalnych zagrożeń, zapadła decyzja o relokacji Polskiego Kontyngentu Wojskowego z Iraku - poinformował w piątkowym (20 marca) wpisie na X Kosiniak-Kamysz.

Szef MON dodał, że proces relokacji został przeprowadzony w uzgodnieniu z sojusznikami z NATO, a operację koordynowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. - Priorytetem było zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa żołnierzom oraz pracownikom PKW -  podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył również, że większość personelu kontyngentu jest już w Polsce lub w drodze do kraju, część zaś przebywa w Jordanii. - Umożliwia to utrzymanie ciągłości działania PKW w regionie - wyjaśnił szef MON.

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest napięta. Piątek jest 21. dniem wojny, która wybuchła w tym regionie. Rozpoczęła się ona od nalotów Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i arabskie państwa Zatoki Perskiej, w tym położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, tym samym wstrzymując eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki