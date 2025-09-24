Szef MON: Marynarka RP będzie jedną z najsilniejszych w NATO 

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2025-09-24 16:21

Polskie Siły Zbrojne przechodzą gruntowną modernizację. – Marynarka RP będzie jedną z najsilniejszych, operujących nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale wśród państw NATO. Tego Wojsku Polskiemu życzę – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (44 l.) podczas wielkiej konferencji eksperckiej Portalu Obronnego i „Super Expressu”.

Konferencja: Zdolności Marynarki Wojennej RP i ochrona infrastruktury krytycznej na Bałtyku

Autor: Szymon Pulcyn/ PAP

Marynarze zostaną docenieni

Piąta konferencja Portalu Obronnego i „Super Expressu”, która odbyła się 24 września w warszawskim Hotelu Bellotto, dotyczyła ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku w obliczu zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych oraz zdolności Marynarki Wojennej RP. Wydarzenie otworzył minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w przemówieniu podkreślił trud pracy marynarzy i potrzebę ich dowartościowania. – Wielkim dowartościowaniem jest zakup okrętów podwodnych – podkreślił wicepremier i przypomniał, że rząd w tym roku wybierze dostawcę okrętów. – Konieczna jest ochrona morskich farm wiatrowych, rurociągów, gazociągów oraz kabli na dnie morza – oznajmił szef MON. – Marynarka RP będzie jedną z najsilniejszych, operujących nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale wśród państw NATO – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Infrastruktura krytyczna pod ochroną

Morze Bałtyckie jest morzem wewnętrznym NATO, ale jest ono dzisiaj zagłębiem inwestycji energetycznych. Niski przelot rosyjskich myśliwców nad platformą B8 Petrobaltic pokazuje, że tego typu zagrożenia są codziennością – zauważył z kolei minister energii Miłosz Motyka (33 l.). Podkreślił, że bezpieczeństwo energetyki morskiej wymaga współpracy firm państwowych z wojskiem. – Ta współpraca przebiega wzorcowo. Mamy porozumienie społeczne. Mamy świadomość wyzwań, zagrożeń i potrzeb. Mamy pieniądze. Jedyne, czego nam brakuje, to czas. Staramy się wszystkie procesy, które trwają normalnie pięć lat, ścisnąć do trzech, a to nie łatwe – powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota (47 l.).

