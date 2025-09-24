Szef MON: Marynarka RP będzie jedną z najsilniejszych w NATO 

Marynarze zostaną docenieni

Piąta konferencja Portalu Obronnego i „Super Expressu”, która odbyła się 24 września w warszawskim Hotelu Bellotto, dotyczyła ochrony infrastruktury krytycznej na Bałtyku w obliczu zagrożeń konwencjonalnych i hybrydowych oraz zdolności Marynarki Wojennej RP. Wydarzenie otworzył minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w przemówieniu podkreślił trud pracy marynarzy i potrzebę ich dowartościowania. – Wielkim dowartościowaniem jest zakup okrętów podwodnych – podkreślił wicepremier i przypomniał, że rząd w tym roku wybierze dostawcę okrętów. – Konieczna jest ochrona morskich farm wiatrowych, rurociągów, gazociągów oraz kabli na dnie morza – oznajmił szef MON. – Marynarka RP będzie jedną z najsilniejszych, operujących nie tylko w rejonie Morza Bałtyckiego, ale wśród państw NATO – zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Infrastruktura krytyczna pod ochroną

– Morze Bałtyckie jest morzem wewnętrznym NATO, ale jest ono dzisiaj zagłębiem inwestycji energetycznych. Niski przelot rosyjskich myśliwców nad platformą B8 Petrobaltic pokazuje, że tego typu zagrożenia są codziennością – zauważył z kolei minister energii Miłosz Motyka (33 l.). Podkreślił, że bezpieczeństwo energetyki morskiej wymaga współpracy firm państwowych z wojskiem. – Ta współpraca przebiega wzorcowo. Mamy porozumienie społeczne. Mamy świadomość wyzwań, zagrożeń i potrzeb. Mamy pieniądze. Jedyne, czego nam brakuje, to czas. Staramy się wszystkie procesy, które trwają normalnie pięć lat, ścisnąć do trzech, a to nie łatwe – powiedział wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota (47 l.).

