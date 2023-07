Kukiz nie gryzie się w język: troska Tuska o to, żeby do Polski nie przyjeżdżali obcokrajowcy, to szczyt bezczelności

Ryszard Terlecki gościł we wtorek 4.07 w programie "Polski Punkt Widzenia" na antenie telewizji Trwam. Polityk partii władzy mówił, że jeśli chodzi o PiS i koalicjantów oraz ich przygotowania do jesiennych wyborów parlamentarnych, to "mają w czym wybrać, by na listach znalazło się więcej młodych ludzi, w tym więcej kobiet".

Szefa klubu PiS spytano o plany sztabu PiS i o to, czy w najbliższych tygodni można spodziewać się dużych konwencji partii. Terlecki wyjaśnił: - Ponieważ teraz są jeszcze przed nami trzy posiedzenia Sejmu, a potem mamy okres "trochę wakacyjny", w którym oczywiście nie przestaniemy działać, ale to będą inne formy działania, będą dożynki, rozmaite tego rodzaju uroczystości i święto państwowe 15 sierpnia - odpowiedział. - I myślę, że po tym zaraz zaczniemy prawdziwą kampanię z ogłoszeniem też naszego programu wyborczego - dodał szef klubu PiS.

Kiedy wybory w Polsce? Termin wyborów

Termin zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu przez prezydenta upływa 14 sierpnia. Jeśli Andrzej Duda zdecyduje, że wybory odbędą się 15 października, komitety wyborcze będą musiały zarejestrować się najpóźniej w ostatnim tygodniu sierpnia, a czas na zgłaszanie kandydatów w wyborach minie na początku września. Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Możliwe są cztery terminy: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.