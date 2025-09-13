Szef kancelarii prezydenta Nawrockiego zapowiada potężną armię: "300 tys., a docelowo nawet pół miliona"

Już teraz mamy ponad 200 tysięcy żołnierzy

Wojsko Polskie w 2025 roku liczy ponad 200 tysięcy żołnierzy. Przede wszystkim składa się z sił zawodowych, ale też z Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Plan zakłada osiągnięcie 300 tysięcy żołnierzy do 2035 roku. Do tego dochodzą bardzo ambitne plany dotyczące posiadanego sprzętu. Budżet na modernizację do 2035 r. to 524 mld zł, w tym zakupy czołgów Abrams, K2, haubic K9 i systemów Patriot. Celem jest silna, mobilna armia odstraszająca agresora, z naciskiem na wschód kraju i współpracę z NATO.

Prezydent i jego ludzie chcą więcej

Jednak zdaniem Zbigniewa Boguckiego szefa Kancelarii Prezydenta to ciągle zbyt małe liczby. - Docelowo najprawdopodobniej możemy mieć pół miliona żołnierzy. Pewnie takie będą potrzeby patrząc na to jak niestety dynamicznie i źle rozwija się sytuacja jeśli chodzi o Rosję - mówi jeden z najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego.

My musimy naprawdę dzisiaj przemyśleć tę kwestię bo bezpieczeństwo jest absolutnie fundamentem. Wydatki na obronność stają się wielką koniecznością i taką potrzebą pierwszoplanową bo jeżeli my tego nie zrozumiemy to za jakiś czas możemy się obudzić w naprawdę bardzo nieciekawej rzeczywistości a tego nikt by z nas nie chciał. To jest kwestia uszczelnienia systemu podatkowego, to jest kwestia rozwoju nowych technologii. To jest system naczyń połączonych. Żeby budować silną armię trzeba mieć silną gospodarkę. Żeby ta gospodarka była silna ona musi być innowacyjna - mówi Bogucki

Prezydent Karol Nawrocki zwołał w piątek Radę Bezpieczeństwa Narodowego po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. W posiedzeniu brali udział między innymi premier Donald Tusk, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Adam Andruszkiewicz - Express Biedrzyckiej | 2025 09 11 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.