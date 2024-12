Szczegóły akcji w domu byłego szefa ABW. Zatrzymany o poranku we własnym domu

Były szef ABW Piotr Pogonowski został rano (2 grudnia) zatrzymany przez służby. Ma on właśnie w poniedziałek trafić przed komisję śledczą ds. Pegasusa. Będzie tam doprowadzony. Przesłuchanie Piotra Pogonowskiego zaplanowano na godz. 10:00. Doniesienia mediów ws. zatrzymania, które pojawiły się z rana, potwierdził rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński: - W poniedziałek funkcjonariusze policji zatrzymali byłego szefa #ABW. Zatrzymany został na podstawie nakazu wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie XII Wydział Karny z dnia 21 listopada 2024 r. o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu na posiedzenie sejmowej komisji śledczej - napisał na portalu X.

Radio Eska poznało szczegóły akcji policji. Do zatrzymania Piotra Pogonowskiego doszło o poranku w jego własnym domu. Trafił on na jedną z warszawskich komend, skąd zostanie przewieziony do Sejmu. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego został zatrzymany przez stołecznych policjantów: - Wykonaliśmy czynność techniczną. Myśmy dostali nakaz z 12. wydziału karnego Sądu Okręgowego w Warszawie o doprowadzeniu. Dla nas to wygląda tak, że wpływa dokument, informacja kogo mamy zatrzymać, na kiedy doprowadzić, czynność realizujemy. W tym akurat przypadku zatrzymany zostanie przekazany straży marszałkowskiej - przekazała radiu Eska Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.

Dlaczego były szef ABW zostanie doprowadzony na przesłuchanie przed komisją ds. Pegasusa?

Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ma zostać doprowadzony na przesłuchanie przed komisję śledczą ds. Pegasusa, która swoje pracę rozpoczyna o 10-:00 Wcześniej trzykrotnie nie stawił się on na jej posiedzeniu powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego uznające prace komisji za niekonstytucyjne. W związku z tym komisja ds. Pegasusa zwróciła się do sądu z wnioskiem o jego zatrzymanie i doprowadzenie.