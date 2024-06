Szaleństwa ministra od Hołowni w parku! Cudowny psiak aż wzrusza do łez!

Jak mówią: pies to najlepszy przyjaciel człowieka! To przysłowie szczególnie pasuje do wiceministra klimatu i środowiska Mikołaja Dorożały, który rozgrzewa się przed zbliżającymi się wyborami do PE, w których startuje z list Trzeciej Drogi Szymona Hołowni. Polityk startuje z okręgu obejmującego Warszawę i osiem powiatów woj. mazowieckiego. Jak otwarcie przyznaje, jego ulubionym towarzyszem sportu jest właśnie ukochany pies Włodek! – To ważne, aby się ruszać, zwłaszcza przy siedzącej pracy. Z rana to lepsze niż kawa i dobrze nastraja na cały dzień. Najlepiej z Włodkiem, którego wzięliśmy ze schroniska w zeszłym roku – oznajmia.

Mikołaj Dorożała pracował niegdyś jako trener sportowy, nic więc dziwnego, że może pochwalić się świetną kondycją! Jego ulubiony, czworonożny przyjaciel w żadnym razie nie odstępuje mu kroku, a miedzy nimi widać jak na dłoni niebywałą nic porozumienia. – Dziś to najlepszy kompan przy porannej rozgrzewce – opowiada nam wiceminister. – Poranne bieganie pozwala nabrać energii! – dodaje Mikołaj Dorożała.

O CO CHODZI Z NOWYMI NAKRĘTKAMI? Minister Dorożała wyjaśnia unijne przepisy!