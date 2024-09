Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Sylwia Gregorczyk-Abram: Trwa destrukcja Sądu Najwyższego. Dziwię się pani Manowskiej

Gościem Kamili Biedrzyckiej w czwartkowym "Expressie Biedrzyckiej" była adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram. Panie poruszyły między innymi temat tego, co aktualnie dzieje się ws. Sądu Najwyższego. "To pogłębiający się chaos i destrukcja" - stwierdziła Gregorczyk-Abram. Odniosła się także do słów I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej, która reagując na słowa premiera Donalda Tuska, że wystosuje wobec niej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, stwierdziła, że to zamach, atak, a ona nie obawia się ewentualnego śledztwa, bo jest pewna tego, co robi. "Dziwię się pani Manowskiej, bo jeśli premier złoży to zawiadomienie, to będzie to już piąte postępowanie ws. jej działań. Skala naruszeń jest więc duża, ja bym się martwiła". Całą rozmowę można zobaczyć i przesłuchać w naszym materiale wideo.