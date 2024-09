Świetna wiadomość dla uczniów! Chodzi o lekcje w czasie upałów

Ministra edukacji Barbara Nowacka wprowadza liczne zmiany do polskich szkół. Ostatnio głośno było o zmianach dotyczących lekcji religii, które nie wszyscy popierali. Tym razem resort edukacji szykuje nowe wytyczne dotyczące nauki w szkole podczas upałów. Jak podaje Radio Zet, Ministerstwo chce je wdrożyć jeszcze przed wiosną 2025 roku, bowiem już w maju i czerwcu wysoka temperatura potrafi dać się we znaki.

- Pewne jest, że tak jak są przepisy regulujące, co się dzieje, gdy w szkole jest za zimno, muszą być też jasne przepisy dotyczące nauki podczas upałów - powiedziała Barbara Nowacka w rozmowie z Radiem Zet i podkreśliła, że czeka na zalecenia ministerstwa pracy.

Stacja podaje, że w przypadku, gdy temperatura na zewnątrz przekroczy 35 C, lekcje mają być krótsze, odbywać się na innych zasadach. Niewykluczone jest wprowadzenie nauczania zdalnego czy nawet odwołanie lekcji z powodu upały.

To na pewno powód do radości dla uczniów, którzy do tej pory niezależnie od wysokiej temperatury musieli się uczyć w klasach, a potem wracać do domu. W komunikacie Ministerstwa Edukacji z 2019 roku można jednak przeczytać, że dyrektorzy mogą za zgodą odpowiednich organów zawiesić lekcje jeśli na danym terenie występują okoliczności mogące zaszkodzić zdrowiu uczniów. - Zawieszenie zajęć powinno być działaniem podjętym dopiero po wykorzystaniu innych sposobów zaradczych, niwelujących negatywne skutki wysokich temperatur - czytamy.

