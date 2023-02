"Super Express" najlepszy! jesteśmy w czołówce najbardziej opiniotwórczych mediów

Wzięli uczniów do więzienia, żeby ich… Uczyć! Skazany zabrał głos

Instytut Monitorowania Mediów podał dane za zeszły rok. Wynika z nich, że "Super Express" znalazł się wśród najbardziej opiniotwórczych mediów prasowych 2022 i to bardzo wysoko, bo na drugim miejscu w zestawieniu. Dał się wyprzedzić jedynie dziennikowi "Rzeczpospolita", a pokonał "Gazetę Wyborczą". Do tego nasza gazeta zanotowała awans o dwie pozycje w stosunku do 2021 roku. Inne media powoływały się na nas aż 15,7 tys. razy! W czym tkwi nasza siła? - Jesteście dla ludzi i dobrze robicie swoją robotę. Jesteście dobrze redagowani i wydawani. Macie ciekawe treści, interesujące z polityki, gwiazd, czy sportu. Tabloidy były i będą, zawsze demaskują rzeczywistość i stoją po stronie ludzi - tłumaczy nam prof. Wiesław Godzic, medioznawca z Uniwersytetu SWPS.

To już kolejny raz, gdy "Super Express" został doceniony. W 2022 roku wysoko pojawialiśmy się w miesięcznych zestawieniach. I tak np. w majowym rankingu najbardziej opiniotwórczych, bo najczęściej cytowanych, gazet „Super Express” zajął drugą pozycję. Byliśmy cytowani aż 1379 razy. Przed nami była tylko „Rzeczpospolita”. W maju awansowaliśmy w tym zestawieniu o trzy miejsca, wyprzedzając „Gazetę Wyborczą”, „Fakt” i „Dziennik Gazetę Prawną”.