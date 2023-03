Striptiz na imprezie Solidarności. Związek się tłumaczy

Striptizerzy w kopalni

Obserwujący na Facebooku profil zakładowej Solidarności w śląskiej Kopalni Węgla Kamiennego Sośnica przecierali oczy ze zdziwienia. Pojawiły się na nim filmy z hucznej imprezy, odbywającej się przy głośnej dyskotekowej muzyce, na której pracownice zakładu pląsały wraz ze striptizerami. Muskularni panowie przebrani za policjanta, strażaka i marynarza ściągali z siebie kostiumy, pozwalając sobie na bliski kontakt z kobietami. W zamian otrzymali od uczestniczek imprezy oklaski.

Tradycyjny babski comber

Lokalne media poinformowały, że tak przebiegała impreza zorganizowana z okazji Dnia Kobiet. Okazuje się, że inna była jej okoliczność. - To był babski comber – śląska impreza kobieca, odpowiednik męskiej biesiady piwnej – informuje nas Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność, który nie chciał komentować okoliczności tego wydarzenia. - W kraju jest siedem tysięcy organizacji zakładowych i każda jest autonomiczna. Dziewczyny w KWK Sośnica zrobiły sobie imprezę i co one tam robiły, to jest ich sprawa. Nic nam do tego – dodaje rzecznik Solidarności.

