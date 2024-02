Sroka starła się z Wąsikiem w sprawie Pegasusa! Mocne oskarżenia

W poniedziałek odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa. Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m. in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Na czele komisji stoi posłanka Trzeciej Drogi Magdalena Sroka, która ujawnia nam szczegóły w tej sprawie.

– Komisja zajmie się na pewno kręgiem osób odpowiedzialnych za zakup, za używanie Pegasusa, ale także wszystkich pokrzywdzonych i atakowanych tym systemem. Pan Wąsik zostanie wezwany przed komisję. Co powie i jak odniesie się do materiałów zgromadzonych przez komisję, o tym przekonamy się podczas składanych przez niego zeznań. Natomiast wszystko wskazuje na to, że dochodziło do poważnych nadużyć ze strony rządzących – mówi przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka.

– Niczego się nie boję, śpię spokojnie – odpowiada jej Maciej Wąsik, który razem z Mariuszem Kamińskim stał na czele służb.

Kto zatem będzie przesłuchany w najbliższym czasie? Przewodnicząca komisji wymienia nazwiska prominentnych polityków PiS. – Oprócz pana Wąsika wezwiemy na przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, Beatę Szydło, Mariusza Kamińskiego, Zbigniewa Ziobrę, czy Mateusza Morawieckiego – zaznacza Sroka.

– Wszystko co można będzie ujawnić, będzie ujawnione – komentował swego czasu sprawę premier Donald Tusk. Sejmowa komisja śledcza w poniedziałek zgłosiła m.in. wnioski dowodowe z prośbą o udostępnienie dokumentów m.in. przez KPRM, ABW, CBA, NIK, czy koordynatora służb specjalnych.

