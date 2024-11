Środowisko Trumpa komentuje decyzję ws. Ukrainy i ATACMS. Jasne stanowisko

- Jak powiedział prezydent Trump w trakcie kampanii, jest on jedyną osobą, która może skłonić obie strony do negocjacji pokojowych oraz pracy nad zakończeniem wojny i powstrzymaniem zabijania - powiedział Cheung w odpowiedzi na pytanie PAP o komentarz do decyzji prezydenta Joe Bidena, by pozwolić Ukrainie na używanie rakiet ATACMS i innych pocisków do atakowania celów na terytorium Rosji.

Cheung zaznaczył jednocześnie, że "oficjalne oświadczenia w tej sprawie będą pochodzić bezpośrednio od prezydenta Trumpa lub jego upoważnionych rzeczników".

Niedługo przedtem głos w tej sprawie zabrał syn prezydenta-elekta Donald Trump jr., który należy do zdecydowanych krytyków pomocy Ukrainie. Zasugerował on, że decyzja obecnej administracji wynika z chęci wywołania III wojny światowej przez "kompleks wojskowo-przemysłowy", przedstawicieli którego nazwał "imbecylami"

- Kompleks wojskowo-przemysłowy najwyraźniej chce zapewnić, że wybuchnie III wojna światowa, zanim mój ojciec zdąży zaprowadzić pokój i uratować życie ludzi. Trzeba zapewnić sobie te biliony dolarów. Życie niech idzie do diabła!!! Imbecyle! - napisał na platformie X Donald Trump jr.

W podobnym tonie wypowiedział się jeden z najbliższych współpracowników Trumpa, miliarder Elon Musk. Właściciel platformy internetowej X zgodził się z komentarzem republikańskiego senatora Mike'a Lee, który stwierdził, że "liberałowie kochają wojnę", bo umożliwia ona utrzymanie dużego państwa.

Czym są takiety ATACMS?

W niedzielę wieczorem agencja Reuters oraz amerykańskie media, powołując się na przedstawicieli administracji USA, poinformowały, że prezydent Joe Biden dał zielone światło Ukrainie na wykorzystywanie amerykańskiej broni dalszego zasięgu do rażenia celów w głębi Rosji. Chodzi głównie o rakiety ATACMS o zasięgu 300 km.

O taką zmianę od dawna zabiegali przedstawiciele Kijowa, lecz administracja dotąd wstrzymywała się z decyzją. Szef Pentagonu Lloyd Austin argumentował, że zniesienie restrykcji nie zmieni wiele, bo Ukraina ma własną broń o podobnym i dalszym zasięgu, a Rosjanie przesunęli część swoich zasobów - np. bombowce używane do atakowania Ukrainy - w głąb kraju, poza zasięg ATACMS. Prezydent Biden obawiał się przy tym, że może to doprowadzić do jeszcze większej eskalacji konfliktu. Kreml ostrzegał, że uzna takie posunięcie za znaczącą eskalację.