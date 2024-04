Spotkanie w MSZ. Ambasador Izraela przeprosił za atak

Po spotkaniu w siedzibie MSZ, polscy dyplomaci zorganizowali konferencję prasową. Opowiedzieli o szczegółach rozmów, a także o tym, czego będą się domagali od władz Izraela. Szejna powiedział, że ambasador Liwne poprosił o pomoc w skontaktowaniu się z rodziną tragicznie zmarłego Polaka. - Ambasador stwierdził, że procedura karna zostanie wszczęta przed Sądem Najwyższym, a to pociąga za sobą procedurę odszkodowawczą, bo winny, skazany nie tylko musi odbyć karę pozbawienia wolności, ale również zadośćuczynić ofiarom lub ich rodzinom - mówił Szejna. - Wydaje mi się, że jest nadzieja na refleksję, ale po czynach poznajemy, nie po słowach – powiedział Szejna. Podkreślił, że nigdy więcej w żadnym miejscu na świecie nie może dojść do bombardowania konwojów humanitarnych.

Wiceszef MSZ zaapelował również do Jarosława Kaczyńskiego, który wcześniej domagał się wydalenia izraelskiego dyplomaty z kraju. - Ale mam prośbę do Jarosława Kaczyńskiego, aby znowu nie uprawiał polityki na grobach ludzi, bo my jako dyplomacja mamy uzyskać efekt: to jest, po pierwsze, zadośćuczynienie dla rodzin ofiar i niedopuszczenie do takiego przypadku w przyszłości - powiedział wiceszef MSZ Andrzej Szejna.

Bartosiak o sytuacji Izraela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.