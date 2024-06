Spotkanie Hołownia-Zełenski. Jaka jest sytuacja na froncie?

Marszałek Sejmu swoją wizytę rozpoczął od przemówienia w ukraińskim parlamencie. Szymon Hołownia przypomniał pierwsze dni wojny oraz niezwykłą solidarność, którą pokazał polski naród. - My widzieliśmy rozpacz w oczach waszych kobiet i dzieci. My każdego dnia odczuwamy ich obawy o ojców, mężów, synów, wnuków, którzy zostali w kraju żeby walczyć z agresorem. Co więcej, my za swoją zdecydowaną postawę wobec trwającego konfliktu stajemy się obiektem rosyjskich dywersji i działań hybrydowych - ocenił lider Polski 2050. - Polska (…) nie godzi się, by opresyjny rosyjski reżim mordował ukraińskiego ducha. Żeby deptał życie ludzkie, suwerenność państwa, żeby decydował, który naród ma prawo do egzystencji, a który nie. Takie tragedie miały już miejsce w naszym regionie i nasze państwa bardzo boleśnie ich doświadczały. Dlatego dziś Polska, tak samo jak Ukraina, nie ma złudzeń. I robi wszystko, by powstrzymać ten koszmar - mówił marszałek Sejmu. Później Szymon Hołownia spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim, gdzie rozmawiano o sytuacji na froncie oraz o pomocy wojskowej, której potrzebuje Ukraina. Omówiono również pokojową konferencję w Szwajcarii, gdzie dyskutowano o przyszłości Ukrainy.

🇵🇱🇺🇦Podczas rozmowy z marszałkiem @szymon_holownia prezydent @ZelenskyyUa wyraził podziękowanie za pomoc i wsparcie ze strony Polski dla Ukrainy w wielu obszarach, w tym w procesie akcesyjnym do UE. Marszałek Hołownia wyraził swój podziw dla odwagi i bohaterstwa narodu… pic.twitter.com/wCBCDkiHWG— Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) June 19, 2024

