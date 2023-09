Spory majątek, duże zarobki i ogromne długi. Zaskakujące oświadczenie majątkowe Przemysława Czarnka

Majątek ministra Przemysława Czarnka. Co posiada szef MEiN?

Minister Czarnek zgromadził trochę oszczędności w kwocie 40 tysięcy złotych. W stosunku do poprzedniego roku zwiększyły się one o niecałe 15 tysięcy złotych. Nie posiada natomiast obcych walut ani papierów wartościowych. Za to nieruchomości, których współwłaścicielem jest polityk, są warte łącznie 1.2 miliona złotych, co czyni go człowiekiem zamożnym. Dom o powierzchni 220m2 wart jest okrągły milion złotych, działka licząca 1500m2 ma wartość 200 tysięcy złotych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości w odróżnieniu od większości swoich kolegów nie posiada żadnego samochodu.

Według oświadczenia majątkowego w 2022 roku Przemysław Czarnek zarobił w ministerstwie ponad 185 tysięcy złotych. To o 45 tysięcy złotych więcej niż w 2021 roku. Do tego należy doliczyć również dietę poselską, z tytułu której otrzymał 23 tysiące złotych. Mimo nawału pracy nie zrezygnował z posady na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie jako doktor habilitowany nauk prawnych wykłada w Katedrze Prawa Konstytucyjnego. Dzięki temu na konto Przemysława Czarnka wpłynęło ponad 61 tysięcy złotych. Minister pobiera świadczenie 500+ i z tego tytułu otrzymał dodatkowo 6 tys. złotych. W zeszłym roku zarobił więc zawrotną kwotę około 276 tysięcy złotych.

Minister w rządzie Zjednoczonej Prawicy nie jest wolny od zobowiązań. Są zaskakująco duże. Polityk zaciągnął w mBanku kredyt hipoteczny na budowę domu we frankach. Zostało mu jeszcze do spłaty aż 410 tysięcy w przeliczeniu na złotówki. Dodatkowo z tytułu pożyczki na cele mieszkaniowe winien jest Kancelarii Sejmu 40 tysięcy złotych. Mało który z polityków jest tak potężnie zadłużony.

Quiz Sprawdź swoją wiedzę na temat PiS! Pytanie 1 z 14 Kto założył partię Prawo i Sprawiedliwość? Kornel Morawiecki Lech i Jarosław Kaczyńscy Antoni Macierewicz Zbigniew Ziobro Dalej