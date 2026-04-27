Poseł Łukasz Litewka zapisał się w pamięci wielu osób jako społecznik, który nie tylko mówił, by działać, ale po prostu to robił. Polacy poznali go, gdy w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku, wpadł na zaskakujący pomysł. Mianowicie na plakatach i banerach ze swoim nazwiskiem i zdjęciem umieścił też fotografię psów do adopcji. Wyborcom przypadło do gustu także jego ówczesne hasło wyborcze: "Ostatni na liście, pierwszy w działaniu", które jak pokazał czas, nie było pustym hasłem. Po kampanii, gdy już dostał się do Sejmu od razu zapowiedział: - Jadę zbierać banery, a następnie tak jak obiecałem przed wyborami: przekażemy je do schroniska by w zimę chroniły psiaki od wiatru. Taki właśnie było polityk, który zginął tragicznie w wypadku drogowym.

Kancelaria Sejmu podała szczegóły pogrzebu posła Łukasza Litewki

Pogrzeb Łukasza Litewki odbędzie się w środę (29 kwietnia) w Sosnowcu, a uroczystości organizuje Kancelaria Sejmu, która właśnie opublikowała komunikat zawierający szczegóły dotyczące ostatniego pożegnania parlamentarzysty. Uroczystości pogrzebowe posła Łukasza Litewki rozpoczną się o godz. 13.30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46.

Uroczystość będzie miała charakter państwowy, jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny. Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu, przekazano w komunikacie z Sejmu. Zgodnie z wolą rodziny zmarłego ostatnia część uroczystości na cmentarzu odbędzie się bez udziału mediów.

Kancelaria podjęła też starania, by ci, którzy chcieliby pożegnać posła, a nie mogą zrobić tego osobiście, mogli uczestniczyć w uroczystościach poprzez telewizyjną transmisję:

Msza święta oraz przemówienia w kościele zostaną zrealizowane przez Telewizję Polską. Sygnał telewizyjny zostanie bezpłatnie udostępniony wszystkim zainteresowanym mediom (szczegóły techniczne zostaną podane w aktualizacji komunikatu). Transmisja będzie również dostępna na kanale Sejmu w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej Sejmu. Przed kościołem ustawiony zostanie telebim, na którym transmitowany będzie sygnał realizowany przez TVP.

