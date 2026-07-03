Sondaż wyborczy z uwzględnieniem partii Rozwój Plus. Czy Morawiecki zaszkodzi PiS-owi?

- W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc., wyprzedzając PiS oraz Konfederację.
- W badaniu uwzględniono potencjalną nową partię Mateusza Morawieckiego, opartą na jego stowarzyszeniu Rozwój Plus, która uzyskała zaledwie 2,05 proc. głosów.
- Zdaniem eksperta ds. marketingu politycznego tak niski wynik poniżej progu wyborczego pokazuje trudności z wprowadzeniem nowej marki na rynek polityczny i nie zachęca byłego premiera do opuszczenia PiS.
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Liderem sondażu jest wciąż Koalicja Obywatelska (32,45 proc.), a za nią plasują się: PiS (24,97 proc.), Konfederacja (12,75 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nowa Lewica (7,79 proc.). Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego. Wśród nich jest Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ugrupowanie, które może kiedyś wystartować w wyborach. Na razie jest tylko stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego były premier zaprosił członków PiS. Wynik 2,05 nie powinien jednak skłaniać Morawieckiego do odejścia z partii Jarosława Kaczyńskiego (77 l.).
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Trudne początki nowego ugrupowania
– Ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym. Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania. Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, ale im bliżej będzie wyborów, tym chęć wejścia nowego środowiska na rynek polityczny będzie silniejsza – komentuje ekspert ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak.
Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.