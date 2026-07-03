Sondaż wyborczy z uwzględnieniem partii Rozwój Plus. Czy Morawiecki zaszkodzi PiS-owi?

W sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” liderem poparcia pozostaje Koalicja Obywatelska z wynikiem 32,45 proc., wyprzedzając PiS oraz Konfederację.

W badaniu uwzględniono potencjalną nową partię Mateusza Morawieckiego, opartą na jego stowarzyszeniu Rozwój Plus, która uzyskała zaledwie 2,05 proc. głosów.

Zdaniem eksperta ds. marketingu politycznego tak niski wynik poniżej progu wyborczego pokazuje trudności z wprowadzeniem nowej marki na rynek polityczny i nie zachęca byłego premiera do opuszczenia PiS.

Sondaż wyborczy lipiec 2026

Liderem sondażu jest wciąż Koalicja Obywatelska (32,45 proc.), a za nią plasują się: PiS (24,97 proc.), Konfederacja (12,75 proc.), Konfederacja Korony Polskiej (8,97 proc.) i Nowa Lewica (7,79 proc.). Pozostałe ugrupowania znalazły się poniżej progu wyborczego. Wśród nich jest Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, ugrupowanie, które może kiedyś wystartować w wyborach. Na razie jest tylko stowarzyszenie Rozwój Plus, do którego były premier zaprosił członków PiS. Wynik 2,05 nie powinien jednak skłaniać Morawieckiego do odejścia z partii Jarosława Kaczyńskiego (77 l.).

Nowy sondaż wyborczy. Mentzen i Braun mają powody do świętowania

Trudne początki nowego ugrupowania

– Ten wynik pokazuje, jak trudno przebić się do świadomości wyborców w ugruntowanym systemie politycznym. Każda nowa marka musi walczyć o przekroczenie 5 proc., bo niższy wynik nie zachęca do jej popierania. Mateusz Morawiecki jest tego świadomy, ale im bliżej będzie wyborów, tym chęć wejścia nowego środowiska na rynek polityczny będzie silniejsza – komentuje ekspert ds. marketingu politycznego Sergiusz Trzeciak.

Sondaż wykonano w dniach 30 czerwca - 1 lipca na próbie 1042 dorosłych Polaków.

9

PROF. DUDEK OSTRO: KACZYŃSKI MUSI ODEJŚĆ NA EMERYTURĘ!