Sondaż ws. aborcji. Czego chcą Polacy?

Lewica już w trakcie kampanii wyborczej deklarowała, że będzie chciała, by ustawa o aborcji została złagodzona. I już pierwszego dnia posiedzenia nowego Sejmu do parlamentu wpłynął projekt ustawy, który zakłada ważne zmiany w tej sprawie. Innego zdania są jednak choćby politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy chcieliby by w tej sprawie zostało zorganizowane referendum. A jaki głos ws. aborcji mają Polacy? Z najnowszego sondażu przeprowadzonego na zlecenie RMF FM oraz "Dziennika Gazety Prawnej" wynika, że aborcja powinna być legalna do 12. tygodnia życia. Z kolei 21 procent obywateli chciałby przywrócić stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego.

Z badania wynika, że 9,4 proc. ankietowanych uważa, że należy "sprawić, by pomoc przy aborcji (np. zabieg u lekarza) nie była karalna"; 9 proc. uważa, że rząd powinien "w ogóle zakazać aborcji bez względu na przesłanki (czyli np. gwałt albo zagrożenie życia matki)"; 8,9 proc. badanych uważa, że należy "pozostawić obecny stan prawny bez zmian".

Express Biedrzyckiej - Katarzyna Kotula: Aborcja była, jest i będzie. Polki zawsze znajdą sposób Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nie składamy parasolek - składamy ustawy! 💪Walka o prawa kobiet to umowa, którą @__Lewica zawarła z Polkami. Dotrzymamy tej umowy! Już jutro, na pierwszym posiedzeniu Sejmu X kadencji złożymy dwie ustawy liberalizujące dostęp do przerywania ciąży. pic.twitter.com/7Fot5wHMcC— A. Dziemianowicz-Bąk (@AgaBak) November 12, 2023