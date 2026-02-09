Sondaż prezydencki z zaskakującym wynikiem. Kwaśniewski liderem, ale to drugie miejsce budzi kontrowersje

Aleksander Kwaśniewski pozostaje najlepiej ocenianym prezydentem III RP, tak wynika z najnowszego sondażu UCE Research dla Onetu. Jednak największe zdumienie budzi nie jego stabilna, pierwsza pozycja, a nazwisko wicelidera rankingu. Na drugim miejscu urzędujący prezydent Karol Nawrocki. To wynik, który wywołał falę pytań i komentarzy w przestrzeni publicznej.

Sondaż Onetu: kto najlepiej sprawował urząd prezydenta?

Z badania UCE Research przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet wynika, że najwyższe noty wśród Polaków zdobył Aleksander Kwaśniewski.

Byłego prezydenta wskazało 29,6 proc. respondentów, co daje mu wyraźną przewagę nad pozostałymi politykami.

Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki, którego najlepiej ocenia 25,1 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Andrzej Duda z wynikiem 12,4 proc.

Pełne zestawienie wyników

W dalszej części rankingu znaleźli się:

  • Lech Kaczyński – 8,9 proc.
  • Lech Wałęsa – 5,4 proc.
  • Bronisław Komorowski – 4 proc.

Jednocześnie 7,8 proc. respondentów uznało, że żaden z byłych ani obecny prezydent nie zasługuje na najlepszą ocenę. Kolejne 6,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Co mówią te wyniki o nastrojach Polaków?

Rezultaty sondażu pokazują, że wyborcy wciąż wysoko oceniają prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego, mimo upływu lat. Jednocześnie silna pozycja Karola Nawrockiego sugeruje, że obecna głowa państwa utrzymuje duże poparcie społeczne.

Stosunkowo niskie noty dla części byłych prezydentów mogą natomiast świadczyć o zmieniających się oczekiwaniach wyborców i rosnącym krytycyzmie wobec politycznych elit.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research w dniach 4–6 lutego metodą CAWI (ankiety internetowe). Wzięło w nim udział 1011 dorosłych Polaków. Respondentom zadano pytanie: „Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?”

