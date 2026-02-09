Sondaż prezydencki z zaskakującym wynikiem. Kwaśniewski liderem, ale to drugie miejsce budzi kontrowersje

Nowy sondaż UCE Research dla Onetu ujawnia, jak Polacy oceniają swoich prezydentów.

Aleksander Kwaśniewski cieszy się największym uznaniem, a Karol Nawrocki zajmuje zaskakująco wysokie drugie miejsce.

Sprawdź, który z prezydentów zamyka podium i jak wypadli inni, by dowiedzieć się więcej o preferencjach Polaków.

Sondaż Onetu: kto najlepiej sprawował urząd prezydenta?

Z badania UCE Research przeprowadzonego na zlecenie portalu Onet wynika, że najwyższe noty wśród Polaków zdobył Aleksander Kwaśniewski.

Byłego prezydenta wskazało 29,6 proc. respondentów, co daje mu wyraźną przewagę nad pozostałymi politykami.

Na drugim miejscu znalazł się obecny prezydent Karol Nawrocki, którego najlepiej ocenia 25,1 proc. ankietowanych.

Podium zamyka Andrzej Duda z wynikiem 12,4 proc.

Pełne zestawienie wyników

W dalszej części rankingu znaleźli się:

Lech Kaczyński – 8,9 proc.

Lech Wałęsa – 5,4 proc.

Bronisław Komorowski – 4 proc.

Jednocześnie 7,8 proc. respondentów uznało, że żaden z byłych ani obecny prezydent nie zasługuje na najlepszą ocenę. Kolejne 6,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi.

Co mówią te wyniki o nastrojach Polaków?

Rezultaty sondażu pokazują, że wyborcy wciąż wysoko oceniają prezydenturę Aleksandra Kwaśniewskiego, mimo upływu lat. Jednocześnie silna pozycja Karola Nawrockiego sugeruje, że obecna głowa państwa utrzymuje duże poparcie społeczne.

Stosunkowo niskie noty dla części byłych prezydentów mogą natomiast świadczyć o zmieniających się oczekiwaniach wyborców i rosnącym krytycyzmie wobec politycznych elit.

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez UCE Research w dniach 4–6 lutego metodą CAWI (ankiety internetowe). Wzięło w nim udział 1011 dorosłych Polaków. Respondentom zadano pytanie: „Którego z Prezydentów RP na dziś ocenia Pan/Pani najlepiej?”

