Sondaż: Polacy boją się Trumpa? Oto, co myślą o jego powrocie

Polityczne barwy a ocena Trumpa: czy sympatia ma znaczenie?

Z sondażu wyraźnie wynika, że "polityczne sympatie" Polaków mają ogromny wpływ na ocenę Donalda Trumpa. Aż 67% osób popierających Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację uważa jego wybór za korzystny, widząc w nim potencjalnego sojusznika. Z kolei zwolennicy KO, Polska 2050, PSL czy Lewicy, są bardziej sceptyczni – tylko 15% z tej grupy ocenia ten wybór pozytywnie. I nie sposób tu nie zapytać – czy to rzeczywiście ocena Trumpa, czy może raczej polaryzacja na naszym rodzimym podwórku wpływa na to, jak postrzegamy światowych liderów? Wiele wskazuje na to, że patrzymy na niego wyłącznie przez... pryzmat własnych przekonań!

Czy płeć wpływa na opinię o Trumpie?

Badanie pokazuje też, że to płeć również ma znaczenie w ocenie nowego prezydenta USA. Wśród mężczyzn oceny są bardziej podzielone: 39% widzi w nim szansę dla Polski, a 40% ma odwrotne zdanie. Kobiety jednak mają do tego o wiele większą rezerwę: aż 41% postrzega wybór Trumpa jako niekorzystny, a jedynie 26% dostrzega w nim pozytywne strony. Skąd ten podział i różnice? Być może kobiety bardziej koncentrują się na stabilności i przewidywalności w polityce? Tego badanie nie wyjaśnia, ale właśnie te różnice są wyraźne.

Wiek i region: kto popiera Trumpa?

Z badań wynika również, że poparcie dla Trumpa wzrasta w starszych grupach wiekowych. Wśród osób w wieku 50-59 lat aż 42% badanych ocenia wybór Trumpa pozytywnie. Natomiast geograficznie północ Polski wyraźnie wyróżnia się poparciem dla Trumpa (57%), podczas gdy na południu jedynie 18% respondentów ma podobne zdanie. Możliwe, że chodzi tu o lokalne interesy i różnorodne perspektywy, które kształtują nasze spojrzenie na międzynarodowych przywódców.

Co te wyniki mówią o Polakach?

Ten sondaż, przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1067 dorosłych Polaków, pokazuje, że wybór Trumpa to dla nas coś więcej niż tylko zagraniczna decyzja polityczna.

