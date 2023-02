Sondaż parlamentarny. Tylko trzy partie w Sejmie, reszta bez szans

Co dziś robi była premier?

Sondaż parlamentarny przeprowadzony przez CBOS zapytał Polaków, na kogo oddaliby swój głos, gdyby każde ugrupowanie wystartowało samodzielnie. Jak się okazuje, to niekorzystne rozwiązanie dla większości partii, bowiem tylko trzy z nich dostałyby wymaganą ilość głosów, by zasiąść w Sejmie. Pierwsze miejsce należy do PiS-u, który uzyskałby 30,2 proc. poparcie, na drugim miejscu znalazłoby się PO z wynikiem 20,1 proc. Podium zamyka zaś Polsko 2050, na którą głos oddałoby 7 proc. respondentów. Pozostałe partie nie przekroczyłyby progu wyborczego, który wynosi 5 proc. Oto, jak rozkładało się poparcie:

PSL 3,4 proc.

Konfederacja Korony Polskiej 2,6 proc.

Nowa Nadzieja 2,5 proc.

Nowa Lewica 2,4 proc.

Nowoczesna 2,0 proc.

Solidarna Polska 1,4 proc.

AgroUnia 1,3 proc.

Razem 0,9 proc.

Kukiz’15 0,9 proc.

Wolnościowcy 0,7 proc.

Ruch Narodowy 0,5 proc.

Stowarzyszenie Lewicy Demokratycznej 0,5 proc.

Zieloni 0,3 proc.

Centrum dla Polski 0,2 proc.

Partia Republikańska 0,2 proc.

Porozumienie 0,1 proc.

Inicjatywa Polska 0,0 proc.

Unia Europejskich Demokratów 0,0 proc.

Polska Partia Socjalistyczna 0,0 proc.

Warto zaznaczyć, że 18,4 proc. badanych nie miało opinii, a 4,5 proc. odmówiło odpowiedzi. Z badań CBOS-u wynika też, że 74 proc. Polaków wyraziło chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu.

